Дрони атакували російські Чебоксари

ЗМІ повідомляє про удар по військовому заводу.

У ніч на 26 листопада українські дрони атакували Чебоксари Чуваської Республіки росії – імовірно, завдали удару по місцевому військовому заводу.

Про це інформувало російське видання Astra.

У ніч на 26 листопада жителі столиці Чувашії, міста Чебоксари, повідомляли про численні вибухи, пишуть журналісти.

Згідно з аналізом ЗМІ опублікованого в соцмережах відео, безпілотники влучили в підприємство АТ "ВНИИР-Прогрес" на вулиці Яковлєва, 4, яке виробляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони ЗС рф від українських засобів радіоелектронної боротьби, і 12-поверховий житловий будинок за адресою проспект Миру, 37. На відео зафіксували пожежу в районі "ВНИИР-Прогрес".

"ВНИИР-Прогрес" входить до складу виробничого об'єднання "АБС Электро". Як зазначено на сайті об'єднання, "ВНИИР-Прогрес" має багаторічний досвід у розробці й виробництві науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, систем автоматизації та управління, електротехнічних виробів, елементної бази, електронних модулів і радіоелектронної продукції", – наголосило видання Аstra.

Глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв уже відреагував на інцидент і підтвердив масовану атаку українських БПЛА. За його словами, постраждало двоє людей, зафіксовано пошкодження двох житлових будинків, місцевих жителів евакуювали. Що саме потрапило під удар – він не уточнив.