Дрони СБУ уразили ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу в рф

06 січня 2026, 15:07
Дрони СБУ уразили ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу в рф
Так, у Нейському районі Костромської області рф спалахнула масштабна пожежа на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління.
Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України (СБУ) завдав ударів далекобійними дронами по ракетно-артилерійському арсеналу в Костромській області рф і нафтобазі в Липецькій області, яка забезпечувала нафтопродуктами три регіони.
 
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела СБУ.
 
Співрозмовник видання розповів, що в Нейському районі Костромської області виникла масштабна "бавовна" на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ). На цьому складі всю ніч лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів.
 
"Це був важливий для ворога арсенал, оскільки з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного й центрального напрямків", – заявило джерело видання. 
 
Також успішно уразили нафтобазу "Геркон Плюс" у населеному пункті Стрілецькі Хутори Липецької області. Унаслідок атаки там виникла пожежа. За даними співрозмовника видання, ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: Тамбовську, Воронезьку й Липецьку.
 
"У новому році СБУ продовжує успішно працювати по військових і нафтових об'єктах рф, зменшуючи спроможність ворога забезпечувати свою армію боєприпасами й паливом. Усі російські тилові об'єкти, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними цілями", – зазначило джерело.
війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

