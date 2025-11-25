Думаю, ми близькі до "мирної угоди" з Україною – Трамп

Трамп сказав, що за минулий місяць нібито загинуло 25 тисяч українських і російських солдатів.

Президент США Дональд Трамп вважає, що укладення угоди щодо завершення війни рф проти України вже близько.

Про це йдеться у виступі американського лідера на церемонії помилування індички напередодні Дня подяки.

"Тому я думаю, що ми дуже близькі до укладення угоди. Ми це дізнаємося. Я думав, що це станеться швидше", - уточнив американський лідер.