Думаю, ми близькі до "мирної угоди" з Україною – Трамп
25 листопада 2025, 21:55
Трамп сказав, що за минулий місяць нібито загинуло 25 тисяч українських і російських солдатів.
Президент США Дональд Трамп вважає, що укладення угоди щодо завершення війни рф проти України вже близько.
Про це йдеться у виступі американського лідера на церемонії помилування індички напередодні Дня подяки.
Трамп сказав, що за минулий місяць нібито загинуло 25 тисяч українських і російських солдатів.
"Тому я думаю, що ми дуже близькі до укладення угоди. Ми це дізнаємося. Я думав, що це станеться швидше", - уточнив американський лідер.
Перед цим видання Axios з посиланням на слова керівника Офісу президента Андрія Єрмака написало, що президент Володимир Зеленський хоче зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом, "можливо", під час Дня подяки, тобто 27 листопада, щодо "мирної угоди".