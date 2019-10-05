Е-декларування-2018: У Київраді поменшало злидарів - виживали, як могли

За результатами декларування за 2018 рік, у Київраді поменшало "злидарів". Згідно з методологією Руху ЧЕСНО, це депутати, чиї річні доходи нижчі за прожитковий мінімум для всіх членів сім'ї. 2017-го таких депутатів Київради було дев'ятеро, а 2018-го – п'ятеро. Один із депутатів зумів прожити рік із сім’єю за 2000 гривень на місяць.

Депутат від "БПП "Солідарність" Віктор Грушко – "злидар" зі стажем. Він примудрився прожити два роки вдвох із дружиною на 205 тис. грн, тобто маючи щомісяця трохи більш ніж 8,5 тис. грн. З доходів за 2018 рік він зазначив тільки 11570 грн страхових виплат. Водночас його заощадження в розмірі 100 тис. дол. США в декларації-2018 залишилися неторканими з 2016 року. З таким бюджетом навіть задекларований автомобіль "Мазда CX-7" обслужити й заправити складно. Про це повідомляє УП з посиланням на Рух ЧЕСНО.

"Єднівець" Олексій Новіков за рівнем доходів також традиційно потрапляє до лав "злидарів". Хоча депутат і задекларував нульові доходи за 2018 рік, його заощадження зменшилися на 23,7 тис. дол. – зі 131 400 дол. до 107 700 дол. За курсу 27 грн за долар теоретично депутат міг щомісяця витрачати по 53,3 тис. грн.

"Свободівець" Денис Попов, на відміну від Новікова, не шикував із дружиною та донькою. У декларації за 2018 рік у розділі про доходи він зазначив лише 9699 грн добових від Київської міської держадміністрації за закордонне відрядження. Зауважимо, що, згідно з тлумаченням НАЗК, добові не потрібно декларувати, оскільки вони не є доходом.

Отже, за 2018 рік у депутата має бути нуль доходів. Проте закордонне відрядження від Київради допомогло йому заповнити цей розділ декларації.

Що стосується заощаджень, то в Попова за рік вони "розтанули" на 1500 грн, а в його дружини – на 500 дол. США. Виходить, якщо у відрядженні депутат заощадив усю наведену суму коштів та ще й додати до неї заощадження подружжя (за курсом 27 грн за долар), то весь рік родина прожила на 24699 грн, тобто витрачала заледве більш ніж 2 тис. грн щомісяця.

Депутат від "БПП "Солідарність" Вадим Пишняк 2018 року на роботі в ТОВ "Спортер Україна" отримав 45 450 грн зарплати. Його дружина одержала від закордонної юрособи 33098 грн. Для сім'ї з 5-ти людей на рік це дуже малі гроші – 6,5 тис. грн щомісяця. Водночас розділ про заощадження порожній у деклараціях депутата і за 2018-й, і за 2017 рік.

Трішечки не вистачило до прожиткового мінімуму депутату від "БПП "Солідарність" Олександрові Гончарову. На родину з 5-ти осіб він задекларував 104 348 грн доходу. Це його зарплата юрисконсульта в ТОВ "Епіцентр К". Цікаво, що депутат зазначив однакову суму в деклараціях і за 2017-й, і за 2018 рік, при цьому позаторік її вистачило, аби не потрапити до "злидарів", а минулого року забракло 342 грн доходу.