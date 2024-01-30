Експорт зброї США зріс на 50%, оскільки Вашингтон кидає виклик росії та Китаю – Politico

Оборонно-промисловий комплекс росії продовжує зазнавати невдач.

Минулого року американські оборонні компанії отримали 81 мільярд доларів від нових закордонних військових продажів, що на понад 50 % більше, ніж у 2022 році, причому лідирують величезні угоди, спричинені вторгненням росії в Україну.

Про це пише Politico.

Найбільшими стали три угоди на суму близько 30 мільярдів доларів на поставку ударних і транспортних вертольотів, а також ракетних установок дальнього радіусу дії до Польщі і Німеччини, оскільки НАТО поспішає запастися найсучаснішим озброєнням в умовах протистояння з москвою, згідно з даними Державного департаменту США, отриманими Politico до їх офіційного оприлюднення 29 січня 2024 року.

Ці продажі відбуваються на тлі війни рф проти України, що викликає побоювання щодо потенціалу москви нападати на інші країни. Адміністрація президента США Джо Байдена намагається скористатися моментом в Європі та Азії, щоб відучити країни від імпорту російської зброї і збільшити внутрішнє оборонне виробництво.

"російська оборонна промисловість продовжує зазнавати невдач", — заявила в інтерв'ю Міра Резнік, яка очолює Управління регіональної безпеки і передачі зброї Державного департаменту США.

Перемога над росією на ринку озброєнь є частиною більш широких зусиль, спрямованих на ізоляцію москви та її виробничих потужностей, щоб послабити її сили, спрямовані проти України. Протягом десятиліть росія була другим за величиною експортером озброєнь у світі після США, а її головними покупцями були Індія, Китай і Єгипет. Але оборонно-промисловий потенціал рф був підірваний війною, яку вона розв'язала проти України, і її роль як головного світового постачальника зброї опинилася під загрозою, згідно з минулорічною доповіддю Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

"Ми бачимо, що оскільки російська оборонна промисловість позбавлена ресурсів, які надходять від експорту, це сприяє стратегічній поразці росії на полі бою", — сказала Міра Резнік.

Минулого року США уклали важливу угоду з Індією — угоду на 1,8 мільярда доларів, згідно з якою General Electric вироблятиме двигуни в Індії — і все це в той час, як Нью-Делі намагається дистанціюватися від свого найбільшого постачальника озброєнь, росії.

"Ми бачимо на "Глобальному Півдні" справді жорсткі рішення партнерів відмовитися від російського обладнання. Ми хотіли б бачити більше від Індії в цьому питанні, і ми продовжуємо працювати і вивчати різні можливості оборонної торгівлі з Індією”, — повідомила Резнік.

Продажі на суму 81 мільярд доларів за посередництва уряду США — це на 56 % більше, ніж 52 мільярди доларів у 2022 фінансовому році. Загальний обсяг продажів у 2023 фінансовому році є найвищим з 2020 року, коли колишній президент Дональд Трамп публічно виступив у ролі головного продавця американської військової техніки — і коли США спочатку уклали мегаугоду з Індонезією на суму 14 мільярдів доларів на купівлю винищувачів F-15 виробництва Boeing.

Прямі комерційні продажі між країнами і самими оборонними компаніями, які, як правило, є більш непрозорими, склали 157,5 мільярдів доларів у 2023 фінансовому році, що трохи більше, ніж 153,6 мільярда у 2022 фінансовому році.

В умовах російсько-української війни, Польща відповідала за деякі з найбільших замовлень, які надходили через Державний департамент США.

Байден та інші офіційні особи стверджують, що американська допомога Києву підтримує робочі місця в США завдяки виробництву озброєнь, що ще більше підкріплюється переозброєнням інших європейських союзників, які спустошили свої запаси, щоб підтримати Україну.

Державний департамент і Пентагон, які здійснюють нагляд за іноземними військовими продажами, вивчають шляхи прискорення цих продажів, оскільки світовий попит на них різко зріс після вторгнення росії у 2022 році. Міра Резнік сказала, що більшість затримок не пов'язані з Державним департаментом США.

Держдепартамент США має спеціальний фонд, покликаний допомогти протистояти впливу Пекіна, який він може використовувати для субсидування закупівель союзників і партнерів.

За словами Резнік, Вашингтон також намагається підштовхнути Аргентину до купівлі вживаних винищувачів F-16 замість китайських JF-17.

Тим часом, поки США працюють над підтримкою своїх союзників на Тайвані проти постійних загроз з боку Китаю, заборгованість за американську зброю для самокерованого острова все ще становить 19 мільярдів доларів. Резнік повідомила, що для укладання остаточних угод і виробництва обладнання потрібен час — й адміністрація хотіла б, щоб оборонна промисловість інвестувала у свій потенціал, щоб прискорити цей процес.

"Ми прагнемо переконатися, що інвестиції, які ми просимо промисловість зробити, вплинуть на терміни поставок для всіх партнерів, в тому числі і для Тайваню", — заявила Міра Резнік.