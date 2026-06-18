Експрем'єр Польщі проти зупинки допомоги Україні через скандал з "Героями УПА"

За словами Моравецького, Польща "дуже багато виграла" від скандалу щодо назви українського підрозділу ССО.

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що його країна не повинна припиняти допомогу Україні через те, що один із підрозділів українських Сил спеціальних операцій отримав назву "імені Героїв УПА". Також він не збирається відмовлятися від свого ордена Ярослава Мудрого.

Про це він сказав в інтерв’ю для польського RMF FM.

За словами Моравецького, Польща "дуже багато виграла" від скандалу щодо назви українського підрозділу ССО.

"Я розмовляю з багатьма представниками міжнародної спільноти, лідерами зі США та Європи. Частина з них дізналася, що таке волинсько-галицька різанина", – пояснив він.