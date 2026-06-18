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Експрем'єр Польщі проти зупинки допомоги Україні через скандал з "Героями УПА"

18 червня 2026, 16:09
Експрем'єр Польщі проти зупинки допомоги Україні через скандал з
Матеуш Моравецький, фото: monitor-press.info
За словами Моравецького, Польща "дуже багато виграла" від скандалу щодо назви українського підрозділу ССО.
Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що його країна не повинна припиняти допомогу Україні через те, що один із підрозділів українських Сил спеціальних операцій отримав назву "імені Героїв УПА". Також він не збирається відмовлятися від свого ордена Ярослава Мудрого.
 
Про це він сказав в інтерв’ю для польського RMF FM.
 
За словами Моравецького, Польща "дуже багато виграла" від скандалу щодо назви українського підрозділу ССО.
 
"Я розмовляю з багатьма представниками міжнародної спільноти, лідерами зі США та Європи. Частина з них дізналася, що таке волинсько-галицька різанина", – пояснив він.
 
Водночас експрем’єр звинуватив чинний польський уряд у браку наполегливості у відносинах з Україною, заявивши, що і надалі виступатиме за те, щоб "у польсько-українських відносинах нарешті відбулася зміна". Моравецький згадав, що допомога від Польщі на початку російського повномасштабного вторгнення була "умовною" – "ви захищаєтеся від росіян, ви помираєте, щоб ми були трохи безпечніші". Нині ж, мовляв, ситуація змінилася: польський експрем’єр згадав про нещодавню атаку України на нафтопереробний завод в москві. При цьому не підтримав пропозицію депутата від "Права і солідарності" Пшемислава Чарнека заблокувати військову допомогу Україні.
 
"Я не погоджуюся на блокування військової допомоги. Я волію, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб у польських танках гинули польські солдати", – сказав Моравеьцкий і додав, що також не збирається відмовлятися від українського Ордену Ярослава Мудрого, який йому вручили.

 

війна в Україніросія окупантиПольща

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