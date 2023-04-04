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ПОЛІТИКА

Енергетична рада ЄС та США знову підтвердили своє найрішучіше засудження агресивної війни росії проти України

04 квітня 2023, 14:52
Енергетична рада ЄС та США знову підтвердили своє найрішучіше засудження агресивної війни росії проти України
Джерело: ukrinform
Під час зустрічі у Брюсселі представники ЄС та США обговорили наслідки вторгнення росії в Україну для енергетичних ринків.

Європейський Союз та Сполучені Штати протистоятимуть будь-яким спробам дестабілізувати глобальні енергетичні ринки та обійти санкції.

Про це йдеться у спільній заяві після наради Енергетичної ради ЄС та США.

Під час зустрічі у Брюсселі представники ЄС та США обговорили наслідки вторгнення росії в Україну для енергетичних ринків.

"Обидві сторони підтвердили свою тверду прихильність до прямої протидії адекватними заходами всім зусиллям щодо подальшої дестабілізації глобальної енергетичної ситуації та обходу санкцій", - йдеться у спільній заяві.

Рада знову рішуче засудила незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну Росії проти України, яка принесла величезні страждання та руйнування Україні та її народу.

Війна росії також спровокувала глобальну кризу продовольчої та енергетичної безпеки з різким зростанням цін, нестабільністю ринку та непропорційним впливом на країни, що розвиваються, і вразливі групи населення, наголошується в документі.

"Дії росії, зокрема масовані атаки на критично важливі об'єкти інфраструктури, створили безпрецедентне навантаження на безпеку та функціонування українських енергетичних систем, включаючи Запорізьку атомну електростанцію", - йдеться у заяві.

Рада підтвердила, що майбутнє України та Молдови та їхніх громадян перебуває в Європейському Союзі, і продовжуватиме підтримувати подальшу інтеграцію України та Молдови з ЄС.

"Після успішної синхронізації України та Молдови з електромережею ЄС Рада має намір продовжувати підтримувати швидке відновлення та реконструкцію України, а також підтримувати як Україну, так і Молдову, допомагаючи їм у їхньому довгостроковому економічному переході та переході на екологічно чисту енергію. Рада продовжує підтримувати інтеграцію обох країн. з ЄС у всіх енергетичних секторах, у тому числі шляхом прискорення розвитку енергетичної інфраструктури та взаємозв'язків", - йдеться у заяві.

ЄС, його держави-члени та США мають намір продовжувати надавати надзвичайну енергетичну допомогу Україні через форуми підтримки, створені у 2022 році, включаючи координаційний форум G7+ та Міжнародну консультативну енергетичну раду для України,

Рада засудила небезпечні дії росії на Запорізькій атомній електростанції України та наголосила на своїй повній підтримці роботи Міжнародного агентства з атомної енергії щодо застосування гарантій для надання допомоги Україні в її зусиллях з управління ядерною безпекою на своїх ядерних об'єктах, включаючи її зусилля, що вживаються дотепер для встановлення на Запорізькій АЕС зону ядерної безпеки та захисту.

"ЄС та США наполегливо закликають росію вивести свій персонал та військову техніку із Запорізької АЕС та повернути її повний контроль її законному власнику, Україні", - йдеться у заяві.

Рада також має намір активізувати співпрацю для зниження залежності від росії щодо ядерних матеріалів та послуг паливного циклу та підтримує поточні зусилля порушених країн-членів ЄС щодо диверсифікації постачання ядерного палива, залежно від обставин.

Десята нарада Енергетичної ради ЄС та США відбулася під головуванням віце-президента ЄС Жозепа Борреля, єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Енергетична рада ЄС-США є провідним трансатлантичним координаційним форумом зі стратегічних енергетичних питань для обміну політикою та координації на політичному та технічному рівнях.

ЄССШАвійнаенергетика

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