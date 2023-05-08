Енергетичний сектор росії постраждав, оскільки кремль був змушений збільшити податки – FT

Цей крок, ймовірно, матиме зворотний ефект, оскільки пожертвує здатністю галузі інвестувати в довгостроковій перспективі, щоб закрити прогалину в державні фінанси.

Встановлена країнами Великої сімки "стеля цін" на російську нафту змусила рф підвищити податковий тягар на виробників, завдавши нового удару по енергосектору, вже ослабленого санкціями Заходу.

Про це повідомляє Financial Times.

Аналіз податкових змін, проведений членом коаліції на чолі з G7 показав, що цей крок, ймовірно, матиме зворотний ефект, оскільки пожертвує здатністю галузі інвестувати в довгостроковій перспективі, щоб закрити прогалину в державні фінанси.

Таким чином у російських нафтових виробників забирають доходи, які можна було б використати для інвестування в обладнання, розвідку та існуючі родовища.

У квітні кремль змінив російський метод оподаткування нафтових компаній, встановивши збори на основі міжнародної базової ціни на нафту марки Brent мінус фіксована знижка, а не на основі ціни Urals, основної експортної нафти країни, яка торгується за нижчою ціною в останні місяці.

москва мала на меті отримати до 600 млрд руб (8 млрд дол) додаткових доходів і закрити діру в доходах від експорту нафти, спричинену західними санкціями.

У першому кварталі російські податкові надходження від нафти і газу впали на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, включаючи 85-відсоткове падіння в річному обчисленні в березні на нафтопродукти.

"Зміна податку, яку вони вносять, є очевидним доказом того, що їхні доходи значно страждають", — сказав чиновник G7.

Оподаткування продажів нафти на основі знижки до цін Brent, а не ціни Urals означає визнання москвою того, що російська нафта продаватиметься зі знижкою до світових ринків у найближчому майбутньому.

За словами представника G7, для кремля це означає "корінну зміну": навіть якби планувалося отримати більший дохід від продажу російської нафти в короткостроковій перспективі, це була податкова система, яка вважалася б дуже несприятливою для уряду.

Аналіз члена коаліції показав, що за гіпотетичного сценарію, за яким російська нафта оподатковувалась на основі цін Brent мінус фіксована знижка, а не Urals перед війною в Україні, щомісячні доходи кремля від нафти були б на 5-6 млрд дол нижчими.

Нагадаємо, Єврокомісія завершила розробку 11 пакету санкцій.