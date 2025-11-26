Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ердоган запропонував місце для переговорів між Україною й росією

26 листопада 2025, 09:53
Ердоган запропонував місце для переговорів між Україною й росією
Фото: aa.com.tr
Ердоган знову висловив готовність надати майданчик для переговорів.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 25 листопада взяв участь в онлайн-саміті лідерів "коаліції охочих" щодо України й заявив про готовність Туреччини знову бути майданчиком для прямих переговорів між росією й Україною.
 
Про це повідомила пресслужба Ердогана.
 
Як заявив глава управління зв'язків адміністрації президента Бурханеттін Дуран, Ердоган підкреслив, що прямі переговори сторін можуть відбутися у Стамбулі, а Туреччина вже перебуває в контакті з Києвом і москвою для організації ймовірної зустрічі.
 
На саміті обговорювали поточну ситуацію в українсько-російському конфлікті, а також кроки щодо його врегулювання й мирні ініціативи. Турецький лідер зазначив, що Анкара продовжить дипломатичні зусилля для якнайшвидшого досягнення справедливого і сталого миру.
 
Окрім того, Туреччина висловилася за введення режиму припинення вогню, що охоплює енергетичну й портову інфраструктуру, який міг би створити сприятливі умови для переговорів щодо всеосяжної мирної угоди.
 
У зустрічі взяли участь представники 35 країн, які обмінялися думками щодо заходів досягнення довготривалого миру.

 

Ердоганвійна в Україніросія окупанти

