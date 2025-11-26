Ердоган запропонував місце для переговорів між Україною й росією

Ердоган знову висловив готовність надати майданчик для переговорів.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 25 листопада взяв участь в онлайн-саміті лідерів "коаліції охочих" щодо України й заявив про готовність Туреччини знову бути майданчиком для прямих переговорів між росією й Україною.

Про це повідомила пресслужба Ердогана.

Як заявив глава управління зв'язків адміністрації президента Бурханеттін Дуран, Ердоган підкреслив, що прямі переговори сторін можуть відбутися у Стамбулі, а Туреччина вже перебуває в контакті з Києвом і москвою для організації ймовірної зустрічі.