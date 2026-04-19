Ердоган запропонував путіну зустрітися з Зеленським в Туреччині

19 квітня 2026, 18:51
Туреччина готова надати майданчик для переговорів.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність організувати мирні переговори по Україні, зокрема на рівні президентів.
 
Про це розповів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляють російські ЗМІ.
 
За словами Фідана, готовність Туреччини організувати переговори була передана під час контакту Ердогана як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором.
 
"Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні на всіх рівнях - як на технічному, так і на рівні лідерів. Ми готові надати майданчик для переговорів, забезпечити необхідну організаційну підтримку та сприяти створенню умов для конструктивного діалогу між сторонами", – наголосив турецький міністр.
 
Крім того, Фідан повідомив, що "ситуація залежить не тільки від нашого бажання", а й від "готовності сторін".
 
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США та Туреччини.

 

