Ердоган запропонував путіну зустрітися з Зеленським в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність організувати мирні переговори по Україні, зокрема на рівні президентів.

Про це розповів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляють російські ЗМІ.

За словами Фідана, готовність Туреччини організувати переговори була передана під час контакту Ердогана як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором.

"Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні на всіх рівнях - як на технічному, так і на рівні лідерів. Ми готові надати майданчик для переговорів, забезпечити необхідну організаційну підтримку та сприяти створенню умов для конструктивного діалогу між сторонами", – наголосив турецький міністр.