Естонія розкритикувала спроби президента Євроради налагодити контакт із рф
19 червня 2026, 13:53
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія не підтримує прямий контакт Європи з росією.
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти встановити неформальні дипломатичні канали з росією.
Про це він розповів в інтерв'ю Politico.
Міхал заявив, що такі кроки можуть послабити підтримку України з боку ЄС.
"Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах. Як тільки ЄС або будь-яка окрема країна позиціонує себе як посередник, це неминуче обмежує здатність вживати заходів, необхідних для підтримки України та посилення тиску на росію", – наголосив Міхал.
За словами естонського прем'єра, росія й надалі відкидає реалістичні шляхи до миру, а будь-які дипломатичні зусилля мають здійснюватися під керівництвом Києва.
"Припущення про необхідність альтернативних каналів або закулісних дипломатичних шляхів є помилковими", – заявив він.
Міхал також попередив, що історія неодноразово демонструвала ризики спроб вести окремі переговори з диктаторами.
"Демократичні країни зрештою ведуть переговори між собою щодо поступок, тоді як диктатор просто використовує розбіжності та послаблює демократичний світ", – зазначив глава уряду Естонії.
Напередодні Антоніу Кошта підтвердив, що доручив своїй адміністрації відкрити дипломатичний канал зв'язку з росією. У Єврораді пояснили, що йдеться лише про технічні контакти без обговорення суті питань.