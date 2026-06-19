Естонія розкритикувала спроби президента Євроради налагодити контакт із рф

Естонія не підтримує прямий контакт Європи з росією.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти встановити неформальні дипломатичні канали з росією.

Про це він розповів в інтерв'ю Politico.

Міхал заявив, що такі кроки можуть послабити підтримку України з боку ЄС.

"Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах. Як тільки ЄС або будь-яка окрема країна позиціонує себе як посередник, це неминуче обмежує здатність вживати заходів, необхідних для підтримки України та посилення тиску на росію", – наголосив Міхал.

За словами естонського прем'єра, росія й надалі відкидає реалістичні шляхи до миру, а будь-які дипломатичні зусилля мають здійснюватися під керівництвом Києва.

"Припущення про необхідність альтернативних каналів або закулісних дипломатичних шляхів є помилковими", – заявив він.