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Естонія розкритикувала спроби президента Євроради налагодити контакт із рф

19 червня 2026, 13:53
Естонія розкритикувала спроби президента Євроради налагодити контакт із рф
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія не підтримує прямий контакт Європи з росією.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти встановити неформальні дипломатичні канали з росією.

Про це він розповів в інтерв'ю Politico.
 
Міхал заявив, що такі кроки можуть послабити підтримку України з боку ЄС.
 
"Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах. Як тільки ЄС або будь-яка окрема країна позиціонує себе як посередник, це неминуче обмежує здатність вживати заходів, необхідних для підтримки України та посилення тиску на росію", – наголосив Міхал.
 
За словами естонського прем'єра, росія й надалі відкидає реалістичні шляхи до миру, а будь-які дипломатичні зусилля мають здійснюватися під керівництвом Києва.
 
"Припущення про необхідність альтернативних каналів або закулісних дипломатичних шляхів є помилковими", – заявив він.
 
Міхал також попередив, що історія неодноразово демонструвала ризики спроб вести окремі переговори з диктаторами.
 
"Демократичні країни зрештою ведуть переговори між собою щодо поступок, тоді як диктатор просто використовує розбіжності та послаблює демократичний світ", – зазначив глава уряду Естонії.
 
Напередодні Антоніу Кошта підтвердив, що доручив своїй адміністрації відкрити дипломатичний канал зв'язку з росією. У Єврораді пояснили, що йдеться лише про технічні контакти без обговорення суті питань.

 

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