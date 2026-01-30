Естонія спрямує на допомогу українцям 400 тисяч євро

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив про допомогу Україні з боку його країни.

“Майже 400 000 євро спрямовується через естонські неурядові організації, щоб допомогти людям вижити без електрики та гарячої води”, - написав міністр.

Він уточнив, що підтримка буде спрямована на фінансування мобільних кризових центрів, а також центрів евакуації та транзиту.

Маргус Тсахкна нагадав, що тисячі сімей, включаючи дітей та людей похилого віку, живуть в умовах морозу, коли температура падає до –20°C і нижче.

“путін намагається використовувати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель і кожне євро допомоги чітко сигналізують: Україна не зламається”, - наголосив дипломат.