Естонія спрямує на допомогу українцям 400 тисяч євро

30 січня 2026, 20:53
Естонія спрямує на допомогу українцям 400 тисяч євро
Фото: Scanpix / Postimees
Гроші будуть спрямовані на фінансування мобільних кризових центрів, а також центрів евакуації та транзиту.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив про допомогу Україні з боку його країни.
 
Про це він написав у соцмережі Х.
 
Майже 400 000 євро спрямовується через естонські неурядові організації, щоб допомогти людям вижити без електрики та гарячої води”, - написав міністр. 
 
Він уточнив, що підтримка буде спрямована на фінансування мобільних кризових центрів, а також центрів евакуації та транзиту.
 
Маргус Тсахкна нагадав, що тисячі сімей, включаючи дітей та людей похилого віку, живуть в умовах морозу, коли температура падає до –20°C і нижче.
 
путін намагається використовувати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель і кожне євро допомоги чітко сигналізують: Україна не зламається”, - наголосив дипломат.

 

Естоніявійна в Україніросія окупанти

