Естонія спрямує на допомогу українцям 400 тисяч євро
30 січня 2026, 20:53
Фото: Scanpix / Postimees
Гроші будуть спрямовані на фінансування мобільних кризових центрів, а також центрів евакуації та транзиту.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив про допомогу Україні з боку його країни.
Про це він написав у соцмережі Х.
“Майже 400 000 євро спрямовується через естонські неурядові організації, щоб допомогти людям вижити без електрики та гарячої води”, - написав міністр.
Він уточнив, що підтримка буде спрямована на фінансування мобільних кризових центрів, а також центрів евакуації та транзиту.
Маргус Тсахкна нагадав, що тисячі сімей, включаючи дітей та людей похилого віку, живуть в умовах морозу, коли температура падає до –20°C і нижче.
“путін намагається використовувати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель і кожне євро допомоги чітко сигналізують: Україна не зламається”, - наголосив дипломат.