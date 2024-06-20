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​Фінляндія не будуватиме політичні відносини з рф, поки вона веде війну проти України

20 червня 2024, 15:07
​Фінляндія не будуватиме політичні відносини з рф, поки вона веде війну проти України
Фото: korrespondent.net
Наразі між країнами функціонують лише дипломатичні відносини.

Фінляндія не відновлюватиме політичні відносини з росією, поки та веде свою загарбницьку війну проти України. 

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну докорінно змінило відносини між Фінляндією та росією, йдеться у звіті. Політичні відносини між країнами зараз розірвані й функціонують лише дипломатичні відносини та необхідна співпраця між органами влади, в тому числі на кордоні.

Згідно зі звітом, політичні відносини з росією не можуть бути побудовані, поки рф продовжує свою загарбницьку війну і порушує міжнародне право.

Фінляндія, однак, намагатиметься підтримувати умови функціонування російського громадянського суспільства, наскільки це можливо, сказано у звіті. 
 
Разом з тим, звіт не визначає росію такою, що становить безпосередню військову загрозу для Фінляндії. Однак у звіті зазначено, що до загрози застосування військової сили проти Фінляндії необхідно бути готовими.
 
Очікується, що росія продовжить здійснювати гібридні атаки проти Фінляндії. Прикладом цього є перенаправлення шукачів притулку до східного кордону. 
війна в Україніросія окупантиФінляндія

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