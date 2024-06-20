Фінляндія не будуватиме політичні відносини з рф, поки вона веде війну проти України
Фінляндія не відновлюватиме політичні відносини з росією, поки та веде свою загарбницьку війну проти України.
Про це повідомляє фінський мовник Yle.
Повномасштабне вторгнення росії в Україну докорінно змінило відносини між Фінляндією та росією, йдеться у звіті. Політичні відносини між країнами зараз розірвані й функціонують лише дипломатичні відносини та необхідна співпраця між органами влади, в тому числі на кордоні.
Згідно зі звітом, політичні відносини з росією не можуть бути побудовані, поки рф продовжує свою загарбницьку війну і порушує міжнародне право.