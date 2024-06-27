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ПОЛІТИКА

ООН звинуватила Ізраїль у систематичних нападах на лікарні та вбивстві 500 медиків у Газі

27 червня 2024, 11:38
ООН звинуватила Ізраїль у систематичних нападах на лікарні та вбивстві 500 медиків у Газі
Навмисні напади на медичний персонал і лікарні є воєнними злочинами.

Організація Об'єднаних Націй звинуватила Ізраїль у здійсненні "систематичних нападів" на лікарні та підтвердила вбивство 500 медичних працівників у Газі з 7 жовтня 2023 року.

Про це йдеться у заяві ООН.

Ізраїль вдався до дій у відповідь після того, як 7 жовтня бойовики угруповання Хамас вбили понад 1000 людей і захопили ізраїльських заручників. Армія оборони Ізраїля (Цахал) веде військову кампанію в Газі, в результаті якої загинуло понад 35 тисяч осіб.

"Ці вбивства сталися на тлі систематичних нападів на лікарні та інші медичні установи всупереч законам війни", — йдеться в заяві Управління ООН з прав людини, опублікованій у вівторок, 25 червня.

Крім того, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість медичних працівників, затриманих Цахалом з 7 жовтня, становить 310 осіб. Деякі звільнені медичні працівники стверджують, що під час перебування під вартою в Ізраїлі їх піддавали тортурам та іншим формам жорстокого поводження.

Ізраїль виправдовує атаки на медичні установи на основі іноді спірних заяв про те, що Хамас використовує їх у різних військових цілях. 

"Управління ООН з прав людини закликає Ізраїль негайно припинити вбивства людей, які перебувають під захистом, зокрема медичних працівників, і закликає до негайного і неупередженого розслідування цих вбивств і притягнення винних до відповідальності. Ми також закликаємо до негайного звільнення всіх затриманих медичних працівників і дотримання Ізраїлем абсолютної заборони катувань", — зазначено у заяві.

ІзраїльООНлікаріСектор Гази

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