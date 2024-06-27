Макрон застерігає від підтримки ультраправих і ультралівих сил на парламентських виборах – AP

Дострокові парламентські вибори відбудуться у два тури - 30 червня і 7 липня.

Президент Франції Еммануель Макрон порадив громадянам не обирати до парламенту країни ультраправі або ультраліві політичні сили.

Про це повідомляє Associated Press (AP).

Очільник держави зазначив, що політика таких сил розколює суспільство та збільшує ризик політичних "конфліктів і громадянської війни".

За його словами, як ультраправе "Національне об'єднання", так і ліворадикальна "Нескорена Франція", погано реагують на реальні проблеми, адже вони певним чином реагують на них посиленням конфлікту і громадянської війни.

"Коли вам усе набридло, коли повсякденне життя важке, ви можете піддатися спокусі крайнощів, що мають швидкі рішення. Однак рішення ніколи не буде полягати у запереченні інших ", - сказав Макрон.

На думку президента, політика "Національного об'єднання", яку днями детально виклав президент партії Джордано Барделло, "призведе до громадянської війни" та є "програмою зубожіння, адже це кілька тисяч євро прихованих податків щодня і неможливість виплачувати пенсії, а також добре платити працівникам".

Водночас, ліворадикальна партія "Нескорена Франція", зазначив Макрон, заохочує напруженість між громадами у передвиборчих цілях. За його словами, це також означає "громадянську війну", оскільки "звужує людей до їхньої релігійної чи етнічної групи".

З 6 по 9 червня у країнах Європейського Союзу пройшли вибори до Європейського парламенту.

За результатами голосування у Франції, ультраправа партія Марін ле Пен "Національне об'єднання" здобула 31,5% голосів, а партія Макрона "Відродження" - лише 15,2% голосів.

З огляду на такі результати, Макрон оголосив про розпуск "Національних зборів" - нижньої палати французького парламенту та оголосив дострокові парламентські вибори. Вони відбудуться у два тури - 30 червня і 7 липня.