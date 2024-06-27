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ПОЛІТИКА

В центрі уваги американців під час дебатів Байдена і Трампа буде їхній вік – ЗМІ

27 червня 2024, 11:22
В центрі уваги американців під час дебатів Байдена і Трампа буде їхній вік – ЗМІ
з вільних джерел
Та якщо результати чинного глави держави будуть хорошими, вони можуть нейтралізувати побоювання щодо цього, адже виборці будуть зосереджені на політичних питаннях.

Перші дебати кандидатів у президенти США Джо Байдена та Дональда Трампа відбудуться 27 червня.

Про це повідомляє Reuters.

Чинний глава держави та 45-й очільник Білого дому зустрінуться в студії CNN в Атланті, але без публіки. Це буде першим спільним публічним виступом політиків з 2020 року. 

Вік кандидатів на цих дебатах буде у центрі уваги виборців. Самі ж політики, швидше за все, дискутуватимуть на теми безпеки кордонів та імміграції, права на аборт, судових справ проти Трампа, засудження сина Байдена — Гантера — за купівлю та зберігання зброї, економіку і т.д. 

Якщо результати Байдена за підсумками цих дебатів будуть хорошими, вони можуть нейтралізувати побоювання щодо віку президента, адже американці насамперед будуть зосереджені на політичних питаннях. Якщо ж навпаки результати будуть поганими — уповільниться збір коштів його командою, що може спровокувати подальший успіх Трампа. 

Дональд ТрампдебатиДжо БайденВибори США

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