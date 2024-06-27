В центрі уваги американців під час дебатів Байдена і Трампа буде їхній вік – ЗМІ
Перші дебати кандидатів у президенти США Джо Байдена та Дональда Трампа відбудуться 27 червня.
Про це повідомляє Reuters.
Чинний глава держави та 45-й очільник Білого дому зустрінуться в студії CNN в Атланті, але без публіки. Це буде першим спільним публічним виступом політиків з 2020 року.
Вік кандидатів на цих дебатах буде у центрі уваги виборців. Самі ж політики, швидше за все, дискутуватимуть на теми безпеки кордонів та імміграції, права на аборт, судових справ проти Трампа, засудження сина Байдена — Гантера — за купівлю та зберігання зброї, економіку і т.д.
Якщо результати Байдена за підсумками цих дебатів будуть хорошими, вони можуть нейтралізувати побоювання щодо віку президента, адже американці насамперед будуть зосереджені на політичних питаннях. Якщо ж навпаки результати будуть поганими — уповільниться збір коштів його командою, що може спровокувати подальший успіх Трампа.