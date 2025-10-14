Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія запустила центр складання двигунів для винищувачів F-35

14 жовтня 2025, 16:09
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Новий центр стане ключовою ланкою у забезпеченні технічної готовності фінських винищувачів п'ятого покоління.
Компанія Patria розпочне збірку двигунів та компонентів для винищувачів F-35 у Фінляндії відповідно до угоди з Pratt & Whitney, підписаної у 2024 році.
 
Про це повідомляє прес-служба компанії Patria.
 
Завод, розташований у Ліннавуорі, Нокіа, працюватиме у два етапи: спершу як складальний майданчик двигунів у 2025-2030 роках, а з 2030 року перейде до технічного обслуговування, ремонту та модернізації двигунів.
 
Передбачається, що підприємство забезпечуватиме обслуговування реактивних двигунів фінських F-35A протягом усього їхнього життєвого циклу.
 
"Виробництво компонентів F-35 у Ліннавуорі є значним і конкретним кроком вперед у співпраці між Фінляндією та США у сфері оборони та безпеки", - зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
