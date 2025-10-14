Фінляндія запустила центр складання двигунів для винищувачів F-35

Новий центр стане ключовою ланкою у забезпеченні технічної готовності фінських винищувачів п'ятого покоління.

Компанія Patria розпочне збірку двигунів та компонентів для винищувачів F-35 у Фінляндії відповідно до угоди з Pratt & Whitney, підписаної у 2024 році.

Про це повідомляє прес-служба компанії Patria.

Завод, розташований у Ліннавуорі, Нокіа, працюватиме у два етапи: спершу як складальний майданчик двигунів у 2025-2030 роках, а з 2030 року перейде до технічного обслуговування, ремонту та модернізації двигунів.

Передбачається, що підприємство забезпечуватиме обслуговування реактивних двигунів фінських F-35A протягом усього їхнього життєвого циклу.

"Виробництво компонентів F-35 у Ліннавуорі є значним і конкретним кроком вперед у співпраці між Фінляндією та США у сфері оборони та безпеки", - зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.