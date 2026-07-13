Fire Point вперше показала ракету FP-7.x для перехоплення балістики

Компанія Fire Point вперше показала антибалістичні ракети-перехоплювачі FP-7.x.

"Freyja – загальноєвропейський антибалістичний щит, який є спільною власністю. Незабаром…", – йдеться у дописі до відео.

На самому записі демонструється ракета з підписом FP-7.x.

Як відомо, 13 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де представить партнерам українську антибалістичну програму. Зокрема, вперше буде проведено зустріч на рівні лідерів, радників із питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними кроками докластися до побудови нової антибалістичної системи.