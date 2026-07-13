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Fire Point вперше показала ракету FP-7.x для перехоплення балістики

13 липня 2026, 17:05
Fire Point вперше показала ракету FP-7.x для перехоплення балістики
Скриншот з відео
Ці ракети мають стати складовою спільного антибалістичного щита України та країн Європи.
Компанія Fire Point вперше показала антибалістичні ракети-перехоплювачі FP-7.x. 
 
Про це стало відомо з відео, опублікованого на сторінках компанії Fire Point і її головної технічної директорки Ірини Терех у мережі Instagram.
 
"Freyja – загальноєвропейський антибалістичний щит, який є спільною власністю. Незабаром…", – йдеться у дописі до відео.
 
На самому записі демонструється ракета з підписом FP-7.x.
 
Як відомо, 13 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де представить партнерам українську антибалістичну програму. Зокрема, вперше буде проведено зустріч на рівні лідерів, радників із питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними кроками докластися до побудови нової антибалістичної системи.

 

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