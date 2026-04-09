Фіцо пом’якшить риторику щодо України, якщо Орбан програє – Bloomberg

09 квітня 2026, 10:53
Фіцо пом’якшить риторику щодо України, якщо Орбан програє – Bloomberg
Словацький премʼєр може відступити від антиєвропейської позиції після можливої поразки Орбана.

Лідер Словаччини Роберт Фіцо раніше обіцяв продовжувати антиєвропейську кампанію, особливо підтримуючи позицію свого близького соратника, премʼєра Угорщини Віктора Орбана. 

Проте, як повідомляє Bloomberg, здатність Фіцо заважати роботі ЄС обмежена через залежність країни від фінансової допомоги блоку.

Джерела видання зазначають, що словацький лідер навряд чи піде на конфронтацію, якщо Орбан програє вибори. 

Водночас його риторика має значення для швидкості виділення ЄС кредитів Україні на понад 90 млрд євро, які критично важливі для підтримки Києва у війні з росією.

Словацька економіка значною мірою орієнтована на експорт і отримує від ЄС майже 19 млрд євро до 2027 року, а це 14% ВВП минулого року. Представники ЄС зазначають, що у разі загрози економічній підтримці прагматизм Фіцо переважить його антиєвропейські настрої.

Братислава, як і раніше, може залишатися обережною перед виборами наступного року. Опозиційний кандидат Іван Корчок попередив, що росія може використати свій вплив, щоб вплинути на результати голосування. 

Крім того., колишній соратник Фіцо Борис Зала додає, що премʼєр може балансувати між критикою ЄС та підкресленням важливості членства в блоці для Словаччини.

Ми також писали, що Словаччина шантажує ЄС через нафтовий транзит

 
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
