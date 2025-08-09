Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Fox News: США відстають у боротьбі за Арктику, поки росія та Китай нарощують присутність

09 серпня 2025, 17:23
Фото: з вільного доступу
США вже залежать від китайського суднобудування та промисловості критично важливих мінералів, а міжнародна боротьба за Арктику відкрила Китаю можливість захопити контроль над ще більшою частиною світових мінеральних ресурсів.

За деякими оцінками в Арктиці знаходиться до 22% світових невикористаних запасів викопного палива. Розуміючи це, росія розпочала масштабне нарощування військової присутності в цьому регіоні. Водночас Китай також швидко розширює свою присутність в Арктиці.

Про це пише Fox News

Проте Сполучені Штати Америки відстають, залишаючи свій північний фланг в небезпечній ситуації. 

Тому у Fox News процитували слова американського державного діяча Генрі Клея, який наголошував, що американська національна безпека та суверенітет залежать від економічної незалежності США.  

"Якщо Китаю та росії вдасться домінувати в Арктиці, її морських шляхах та природних ресурсах, ми як країна будемо набагато менш вільними", - передає видання.

У Fox News наголошують, що США вже залежать від китайського суднобудування та промисловості критично важливих мінералів, а міжнародна боротьба за Арктику відкрила Китаю можливість захопити контроль над ще більшою частиною світових мінеральних ресурсів. 

"Тим часом росія почала постачати природний газ і нафту безпосередньо до Китаю та Азії через нещодавно відкритий Північний морський шлях, що загрожує підірвати попит на наш власний експорт енергоносіїв", - попереджують у матеріалі.

Крім того, росія розгорнула понад 30 дизель-електричних криголамів та сім атомних криголамів. Станом на 2024 рік країна-агресор використовує 32 військові бази в регіоні та швидко будує нові. Своєю чергою Китай, який навіть не маючи території в Арктиці, використовує п'ять криголамів.

Водночас наразі президент США Дональд Трамп виділив кошти для будівництва 17 нових криголамів, а саме:

  • 4,3 млрд доларів на три нових важких криголами Polar Security Cutters,
  • 3,5 млрд доларів на будівництво нових середніх криголамів Arctic Security Cutters,
  • 816 млн доларів на легкі та середні криголами. 

Тому у виданні вважають, що це може допомогти забезпечити безпеку та суверенітет США. 

РосіяСШАКитайАрктика

