Fox News: США відстають у боротьбі за Арктику, поки росія та Китай нарощують присутність

За деякими оцінками в Арктиці знаходиться до 22% світових невикористаних запасів викопного палива. Розуміючи це, росія розпочала масштабне нарощування військової присутності в цьому регіоні. Водночас Китай також швидко розширює свою присутність в Арктиці.

Про це пише Fox News.

Проте Сполучені Штати Америки відстають, залишаючи свій північний фланг в небезпечній ситуації.

Тому у Fox News процитували слова американського державного діяча Генрі Клея, який наголошував, що американська національна безпека та суверенітет залежать від економічної незалежності США.

"Якщо Китаю та росії вдасться домінувати в Арктиці, її морських шляхах та природних ресурсах, ми як країна будемо набагато менш вільними", - передає видання.

У Fox News наголошують, що США вже залежать від китайського суднобудування та промисловості критично важливих мінералів, а міжнародна боротьба за Арктику відкрила Китаю можливість захопити контроль над ще більшою частиною світових мінеральних ресурсів.

"Тим часом росія почала постачати природний газ і нафту безпосередньо до Китаю та Азії через нещодавно відкритий Північний морський шлях, що загрожує підірвати попит на наш власний експорт енергоносіїв", - попереджують у матеріалі.

Крім того, росія розгорнула понад 30 дизель-електричних криголамів та сім атомних криголамів. Станом на 2024 рік країна-агресор використовує 32 військові бази в регіоні та швидко будує нові. Своєю чергою Китай, який навіть не маючи території в Арктиці, використовує п'ять криголамів.

Водночас наразі президент США Дональд Трамп виділив кошти для будівництва 17 нових криголамів, а саме:

4,3 млрд доларів на три нових важких криголами Polar Security Cutters,

3,5 млрд доларів на будівництво нових середніх криголамів Arctic Security Cutters,

816 млн доларів на легкі та середні криголами.

Тому у виданні вважають, що це може допомогти забезпечити безпеку та суверенітет США.