FT: росія посилила наступ на сході України

28 жовтня 2025, 08:33
Джерело t.me/pavlokyrylenko_donoda
Український оплот Покровськ зазнає інтенсивних обстрілів, російські війська входять у місто.

росія посилила свою операцію на сході України на фоні невдачі мирних ініціатив США, і частина російських військ увійшла до Покровська, який російський диктатор владімір путін наказав захопити до середини листопада. Київ спростував заяви росії про те, що її війська повністю оточили українські сили в цьому східноукраїнському місті, яке до минулого року було логістичним центром і, у разі захоплення, могло б стати плацдармом для подальшого просування російських військ.

Про це пише The Financial Times.

Однак у неділю Генеральний штаб України визнав, що близько 200 російських військових увійшли до Покровська, і що на кількох гарячих точках уздовж 1000-кілометрової лінії фронту тривають запеклі бої. Зеленський визнав «складну ситуацію» в Покровську.

"Скрізь точаться запеклі бої, зокрема на підступах до міста, у самому місті діють диверсійні групи, а логістика ускладнена", — заявив він у неділю. У рамках наступальної операції, що триває вже кілька місяців, російські війська повільно просуваються на кількох ділянках фронту і нещодавно досягли околиць міст Лиман і Костянтинівка. 

Поряд із Покровськом, обидва міста розташовані в Донецькій області, яку путін вимагав передати росії як умову для припинення вогню. Бої стали більш хаотичними, оскільки обидві сторони дедалі частіше використовують дрони з вибухівкою для ударів по транспортних колонах і військовій техніці на відстані до 20 км від лінії зіткнення. Українська група моніторингу бойових дій DeepState повідомила в неділю, що українські війська відбили три села на північ від Покровська. 

Українські сили втратили ці та інші населені пункти після несподіваного наступу росії на початку серпня. Українське командування було змушене відправити в цей район підкріплення, щоб запобігти прориву, який міг би загрожувати українському укріпленому поясу Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка. 

Основні наступальні дії росії залишаються зосередженими на агломерації Покровськ-Мирноград, двох шахтарських містах із довоєнним населенням близько 100 тисяч осіб. Минулого року російські війська повільно просувалися на північ і південь від цих двох міст, намагаючись оточити їх або вивести важливі логістичні маршрути в зону досяжності своїх безпілотників. 

війнаДонбаспокровськросія окупанти

