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ПОЛІТИКА

G-7 наближається до підтримки ініціативи США щодо використання заморожених російських активів

23 травня 2024, 13:42
G-7 наближається до підтримки ініціативи США щодо використання заморожених російських активів
На карту поставлено не лише забезпечення того, щоб Україна могла продовжувати фінансувати свою оборону та обслуговувати свій борг, а й те, що вона зможе отримувати стійку фінансову підтримку у 2025 році.

Країни "Великої сімки" сходяться на думці щодо плану США щодо використання заморожених російських активів. Цей крок забезпечить Україні життєво важливе фінансування на суму до 50 млрд доларів та допоможе захистити її від політичних зрушень з обох боків Атлантики.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чиновники, знайомі з ходом дискусій, кажуть, що уряди країн "Великої сімки" нині загалом підтримують пропозицію США використати майбутні доходи, отримані від 280 млрд доларів російського центрального банку, більшу частину яких заблоковано в Європі, для підтримки кредиту Києву.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" обговорюють це питання під час зустрічі цього тижня у Стрезе, Італія, з метою узгодити низку варіантів для своїх лідерів для ухвалення остаточного рішення на зустрічі 13-15 червня.

У той час, як "Велика сімка" наближається до загальних питань угоди, багато важливих деталей все ще обговорюються і мають бути узгоджені, повідомили анонімні джерела агентства.

За їхніми словами, вони включають точний механізм кредиту, розмір суми, яка буде залучена авансом, і, що особливо важливо, те, як ризик розподілятиметься між сторонами, що беруть участь.

Проте серед країн "Великої сімки" є консенсус у тому, що Україні потрібно більше фінансування.

Оскільки війна не виявляє жодних ознак вщухання, а російський військовий наступ набирає сили, акцент змістився на забезпечення середньострокової допомоги Києву та подання потужного сигналу москві про те, що союзники по "Великій сімці" готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

На карту поставлено не лише забезпечення того, щоб Україна могла продовжувати фінансувати свою оборону та обслуговувати свій борг, а й те, що вона зможе отримувати стійку фінансову підтримку у 2025 році.

ЄС окремо вже домовився надавати Україні двічі на рік прибуток від заморожених коштів у міру їхнього утворення. США прагнуть використати цей прибуток, щоб мати можливість надати Києву більше грошей уперед, а майбутні доходи покриють ці витрати. Очікується, що заморожені активи будуть приносити близько 5 млрд доларів на рік. Якщо "Велика сімка" дістане угоди, ця угода замінить ініціативу ЄС.

Перевагою авансового надходження доходів від активів буде забезпечення вигоди для України незалежно від політичної невизначеності навколо президентських виборів у США. Розбіжності у Вашингтоні вже ускладнили президентові Джо Байдену надання більшої допомоги Україні, а його суперник, колишній президент Дональд Трамп, висловив скептицизм щодо підтримки Києва.

Нагадаємо, учасники переговорів G7 вже кілька тижнів обговорюють, як найкраще використовувати російські активи на суму близько 300 млрд доларів, які були заморожені після вторгнення москви в Україну в лютому 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів.

G-7СШАросійські актививійна в Україні

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