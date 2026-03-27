G7 обговорює відновлення захисного укриття на ЧАЕС після пошкодження російським дроном
Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) в Парижі обговорюють можливість відновити захисне укриття на Чорнобильській атомній електростанції(ЧАЕС).
Про це розповів речник МЗС Франції Паскаль Конфавро кореспонденту видання "Радіо Свобода".
Вартість цих робіт оцінюється приблизно в 575 мільйонів доларів.
Конфавро відкинув занепокоєння, що ескалація на Близькому Сході відволікає увагу від України: "Це може бути ризик, але це не реальність".
Він наголосив, що Україна є основним фокусом поточної зустрічі G7.
Оцінку витрат оголосив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЕБРР), і міністри зараз обговорюють, як мобілізувати це фінансування.
Очікується, що внески партнерів G7, включаючи США, будуть частиною цих переговорів.
Повідомлялось, що російський дрон влучив у новий конфаймент (НБК) – величезну сталеву арку, побудовану за 1,5 млрд євро для захисту саркофага над зруйнованим реактором №4. Утворився пролом площею близько 15 кв. м у внутрішній і зовнішній обшивці. Конструкція втратила герметичність і більше не може підтримувати необхідний рівень вологості нижче 40%. Без ремонту корозія почнеться протягом чотирьох років.