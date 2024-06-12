G7 оголосить про нові кроки щодо використання заморожених російських активів на користь Україні – Кірбі

Однак чи країни вже досягнули повної згоди у політичній угоді, яка може надати Україні кредит на майже $50 млрд, невідомо.

Цього тижня лідери “Групи семи” (G7) на саміті в Італії оголосять про кроки щодо надання Україні нової допомоги на основі вартості заморожених російських фінансових активів.

Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Bloomberg.

Видання підкреслює, що такий розвиток подій вказує на те, що “лідери майже домовилися про політичну угоду, згідно з якою буде оголошено кредит у розмірі приблизно 50 мільярдів доларів, який фінансується в рамках складного пакту про надання Україні подальшої фінансової допомоги, гарантованої доходами від активів”.

“Ми оголосимо про нові кроки, щоб розблокувати вартість знерухомлених російських суверенних активів на користь Україні та допомогти їм відновитися”, ‒ заявив Кірбі.

Водночас радник не зазначив, чи досягнуто повної згоди, і не озвучив деталей, давши зрозуміти, що очікує на згоду між країнами.

“Тут, у G7, ви побачите одностайність, коли мова йде про роботу з використання цих заморожених активів для допомоги Україні у її відновленні”, ‒ зауважив Кірбі.

13-14 червня в Італії відбудеться саміт країн “Великої сімки”, на який приїде президент Володимир Зеленський. Він зустрінеться там зі своїм американським колегою Джо Байденом.