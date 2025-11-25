Генсек НАТО бачить у плані Трампа потенціал для подальших мирних переговорів

Генсек НАТО також розповів, що мав телефонну розмову з президентом США, "як і багато хто, щоб переконатися, що переговори в Женеві розпочнуться з найкращої можливої позиції".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що представлений адміністрацією Дональда Трампа 28-пунктний план щодо мирного врегулювання війни рф проти України допоміг зблизити українські й американські позиції.

Про це Рютте сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Водночас, як вказав генсек НАТО, деякі елементи цього плану потрібно "ретельно продумати".

"Звісно, попереду ще багато роботи, але вчорашня зустріч української й американської команд була дуже успішною (зустріч у Женеві 23 листопада. – Ред.). А вона базувалася на цьому плані. Не буду аналізувати кожен його рядок. Та, вочевидь, як основа, він виконав учора свою мету – спонукати дві сторони до справжнього діалогу", – сказав Рютте.

Він додав, що після зустрічі у Женеві переговори між Україною і США щодо плану мирного врегулювання триватимуть.

"Але нам усім зрозуміло одне, – і тут я б дотримувався бачення американського президента, – яка кінцева мета? Кінцевою метою – і це те, над чим Дональд Трамп працює з лютого, – має бути суверенна Україна й сильна нація, на яку більше ніколи не намагатиметься напасти росія. Це те, чого ми всі намагаємося досягти… У плані є хороші елементи, тоді як деякі мають бути справді продуманими й опрацьованими", – наголосив Рютте.

Генсек НАТО також розповів, що мав телефонну розмову з президентом США, "як і багато хто, щоб переконатися, що переговори в Женеві розпочнуться з найкращої можливої позиції". Деталей цієї розмови Рютте не навів.