Генсек НАТО летить до Трампа рятувати Альянс – Politico

08 квітня 2026, 11:03
Генсек НАТО летить до Трампа рятувати Альянс – Politico
Трамп дедалі ворожіше ставиться до європейських союзників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу, 8 квітня, вирушає до Білого дому на зустріч із президентом США Дональдом Трампом у один із найнапруженіших моментів для трансатлантичних відносин за останні роки.

Про це пише Politico.

Трамп дедалі ворожіше ставиться до європейських союзників, і публічних лестощів Рютте може виявитися недостатньо, щоб запобігти глибшому та, можливо, непоправному розриву.

Головним каменем спотикання стала операція проти Ірану. Європейські країни вирішили не направляти війська до Перської затоки, а деякі відмовили США в доступі до спільних військових баз або не дозволили використовувати свій повітряний простір для ударів по Ірану.

Представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що Трамп розчарований небажанням союзників допомагати під час операції "Епічна лють", і наголосила: Сполучені Штати це запам'ятають.

Натомість у Європі настрої діаметрально протилежні. "Бажання європейців підтримувати США знаходиться на рівні нижче нуля", — заявив один із високопоставлених чиновників.

Трамп погрожує послабити зобов'язання

Трамп, який заявив, що "переглядає" роль США в Альянсі, не може офіційно вийти з НАТО без двох третин голосів Сенату, проте має інші способи зменшити зобов'язання — зокрема скоротити фінансування, зменшити військову присутність у Європі або припинити обмін розвідданими з Україною.

Місія Рютте: утримати Трампа

За словами представника НАТО, зустріч має на меті розвинути успіх саміту 2025 року, розширити співпрацю оборонної промисловості по обидва боки Атлантики й обговорити поточну безпекову динаміку, зокрема щодо Ірану.

Однак скептицизм щодо результатів переговорів — високий. Німецька депутатка Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн зазначила, що не можна піддавати союзників багатомісячним тарифним утискам, а потім очікувати, що вони кинуться діяти на першу вимогу, додавши: "Президент США є абсолютно ненадійним".

Колишній посол США при НАТО Курт Волкер, утім, вважає, що Рютте — єдиний, хто здатен сісти за стіл переговорів із Трампом, адже він розуміє, як американський президент мислить і реагує.

