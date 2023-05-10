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Генсек НАТО розповів, як війна в Україні впливає на плани Китаю вторгнутися на Тайвань

10 травня 2023, 19:52
Генсек НАТО розповів, як війна в Україні впливає на плани Китаю вторгнутися на Тайвань
джерело ria
За словами генсека Альянсу, "безпека має глобальний характер".

Вторгнення росії в Україну впливає на розрахунки Китаю щодо можливості вторгнення на Тайвань.

Про це в коментарі CNN заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Європейська правда.

"Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи. Пекін уважно слідкує за тим, що відбувається в Україні, за ціною, яку сплачує президент путін, а також потенційними вигодами. Тому те, що відбувається в Україні, насправді має значення для розрахунків Китаю щодо, наприклад, Тайваню"- розповідає генеральний секретар НАТО.

Зазначимо, що США та їхні союзники дедалі більше стурбовані темпами військової модернізації Китаю і вважають, що китайська влада хоче до 2027 року мати сили, здатні вторгнутися на Тайвань. Джо Байден раніше заявляв, що збройні сили США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення КНР.

 

КитайТайваньвійна в Україніросія окупанти

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