Генсек НАТО закликав країни Альянсу наростити виробництво зброї

Генеральний секретар Марк Рютте вважає, що оборонним заводам у країнах-членах НАТО з високо розвиненим військово-промисловим комплексом необхідно будувати нові виробничі лінії та запускати додаткові робочі зміни для підвищення темпів виробництва зброї.

"Потік зброї в Україну триває, але ми також знаємо, що на Близькому Сході використовується багато зброї із запасів. Це зрозуміло", - сказав Рютте, наголосивши на необхідності оборонної промисловості країн-членів НАТО виробляти більше критично важливої зброї.

Коментар пролунав у відповідь на запитання, як довго ще Альянс зможе постачати Україні зброю американського виробництва, враховуючи триваючу кампанію проти Ірану.

Рютте звернувся до Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та інших союзників, які мають найбільш "вражаючі" оборонні промислові підприємства в Європі: "Додаткові виробничі лінії, додаткові зміни, відкриття нових заводів… Гроші є", - наголосив він.

Рютте зазначив, що навіть без урахування кампанії США проти Ірану існує "абсолютна необхідність" нарощувати виробництво оборонної продукції: "Це питання, з яким має зіткнутися Європа, США, і ми разом, як трансатлантична оборонно-промислова база, маємо зіткнутися".