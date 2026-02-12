Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Генсек НАТО запевнив, що США роблять усе необхідне для стримування росії

12 лютого 2026, 18:22
Генсек НАТО запевнив, що США роблять усе необхідне для стримування росії
За словами генерального директора НАТО, США відіграють провідну роль у мирних ініціативах.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спростував припущення, що США недостатньо тиснуть на росію, щоб зупинити її агресію проти України. На запитання про нібито слабкий тиск з боку Вашингтона на москву, Рютте відповів, що такі звинувачення є несправедливими, передає кореспондент "Укрінформу". 

"Те, що кажуть у цьому питанні, несправедливо. США чинять на росію різний тиск, так само як і європейці — через санкції. Подивіться на ситуацію з Лукойлом, Роснафтою та іншими. США продовжують постачати Україні дуже потрібну зброю через програму PURL", — зазначив Рютте.

Коментуючи участь заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі на засіданні, Рютте сказав, що він завжди підтримує посилення оборонних можливостей європейських союзників. Він також нагадав, що США відіграють провідну роль у мирних ініціативах.

"Є лише одна країна, найпотужніша нація на планеті — США. Ми можемо під керівництвом президента Дональда Трампа подолати глухий кут з очільником кремля владіміром путіним і запустити мирний процес. США роблять саме те, що потрібно у питанні підтримки України", — сказав Рютте. 

Він також нагадав про позитивний крок від британського міністра оборони Джона Гілі, який оголосив, що Велика Британія виділяє пів мільярда фунтів стерлінгів на протиповітряну оборону України. Рютте додав, що загальна тенденція в НАТО показує, що європейські союзники та Канада збільшують свою підтримку. 

СШАвійнаНАТОДональд ТрампМарк РюттеPURL

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється