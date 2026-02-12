Генсек НАТО запевнив, що США роблять усе необхідне для стримування росії

За словами генерального директора НАТО, США відіграють провідну роль у мирних ініціативах.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спростував припущення, що США недостатньо тиснуть на росію, щоб зупинити її агресію проти України. На запитання про нібито слабкий тиск з боку Вашингтона на москву, Рютте відповів, що такі звинувачення є несправедливими, передає кореспондент "Укрінформу".

"Те, що кажуть у цьому питанні, несправедливо. США чинять на росію різний тиск, так само як і європейці — через санкції. Подивіться на ситуацію з Лукойлом, Роснафтою та іншими. США продовжують постачати Україні дуже потрібну зброю через програму PURL", — зазначив Рютте.

Коментуючи участь заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі на засіданні, Рютте сказав, що він завжди підтримує посилення оборонних можливостей європейських союзників. Він також нагадав, що США відіграють провідну роль у мирних ініціативах.

"Є лише одна країна, найпотужніша нація на планеті — США. Ми можемо під керівництвом президента Дональда Трампа подолати глухий кут з очільником кремля владіміром путіним і запустити мирний процес. США роблять саме те, що потрібно у питанні підтримки України", — сказав Рютте.

Він також нагадав про позитивний крок від британського міністра оборони Джона Гілі, який оголосив, що Велика Британія виділяє пів мільярда фунтів стерлінгів на протиповітряну оборону України. Рютте додав, що загальна тенденція в НАТО показує, що європейські союзники та Канада збільшують свою підтримку.