Генсек НАТО зробив заяву про постачання ракет для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, чого Україна, ймовірно, досягне наступного місяця на саміті НАТО.

За словами генсека НАТО, на саміті G7 у Франції вже пролунали деякі позитивні заяви. Рютте сказав, що НАТО зосередиться насамперед на тому, "що потрібно Україні для продовження боротьби". Зокрема, він наголосив на постачанні військової техніки, включаючи американські перехоплювачі для системи Patriot.

"Я цілком впевнений, що разом ми забезпечимо вас усім необхідним у тій мірі, в якій європейці та американці можуть допомогти вам захистити себе", – зазначив Рютте.

Він також повідомив, що основна увага буде приділена "забезпеченню наявності необхідних коштів".

Рютте зазначив, що у президента України буде насичений графік зустрічей на саміті НАТО в Анкарі наступного місяця. Водночас він наголосив, що Володимир Зеленський "не зустрінеться з усіма 32 лідерами".