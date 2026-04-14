Генштаб ЗСУ повідомив про ураження радіолокаційних станцій та ЗРК противника

Зокрема уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" в Криму.

Українські військові вдарили по радіолокаційних станціях у Криму та Бєлгородській області рф, а також по зенітному ракетному комплексу на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, Сили оборони уразили три радіолокаційні станції (РЛС):

РЛС "Небо-У" у Феодосії, на території тимчасово окупованого Криму;

РЛС контролю повітряного простору поблизу міста Ніколаєвка в Бєлгородській області рф;

РЛС "Каста-2Е" поруч із населеним пунктом Луб’яне-Перше на Бєлгородщині.