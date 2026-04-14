Генштаб ЗСУ повідомив про ураження радіолокаційних станцій та ЗРК противника

14 квітня 2026, 15:33
Зокрема уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" в Криму.
Українські військові вдарили по радіолокаційних станціях у Криму та Бєлгородській області рф, а також по зенітному ракетному комплексу на тимчасово окупованій Луганщині.
 
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
 
Так, Сили оборони уразили три радіолокаційні станції (РЛС):
 
  • РЛС "Небо-У" у Феодосії, на території тимчасово окупованого Криму;
  • РЛС контролю повітряного простору поблизу міста Ніколаєвка в Бєлгородській області рф;
  • РЛС "Каста-2Е" поруч із населеним пунктом Луб’яне-Перше на Бєлгородщині.
 
До того ж військові 13 квітня вдарили по зенітному ракетному комплексу "Тор-М1" в районі Лозового на території тимчасово окупованої Луганської області.
 
Як пише "Мілітарний", радіолокаційна станція "Небо-У" – удосконалений варіант РЛС, максимальна дальність дії якого – 700 кілометрів. "Небо-У" може виявити винищувач на відстані до 400 кілометрів та висоті 20 кілометрів.
 
За даними СБУ, передає "Суспільне", вартість такої станції – близько 100 мільйонів доларів.

 

