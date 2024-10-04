Гігабітний провідний інтернет в Україні: скільки це коштує та чи варто підключити

Гігабітний провідний інтернет вже не просто мрія техномана, а реальність для багатьох українців. Але ось питання: чи справді він потрібен кожному, і чи варто платити за нього більше? Спробуємо разом, з'ясувати, скільки коштує така швидкість, і які переваги ви отримаєте, якщо вирішите зробити вибір на користь гігабіта.

Що таке гігабітний інтернет і як він працює

Інтернет, до якого ми звикли, зазвичай працює зі швидкістю від 100 до 300 мегабіт на секунду. Якщо кажемо про гігабітний інтернет в Україні, то це це цілих 1000 мегабіт на секунду! Щоб зрозуміти, наскільки це швидко, уявіть, що можете завантажити фільм у високій якості всього за кілька секунд!

Натомість щоб відчути повну потужність гігабітного інтернету, потрібне сучасне обладнання. Вам знадобиться роутер, який підтримує таку швидкість (звичайні часто не "тягнуть" гігабіт), а також спеціальний кабель.

Кому підходить гігабітний інтернет

Така швидкість не завжди буде виправданою, особливо якщо ви використовуєте інтернет для базових завдань: перегляду соцмереж, листування або час від часу дивитесь фільми. Тож давайте розберемося, кому цей гігабітний інтернет дійсно стане у нагоді.

Це ваш варіант, якщо у вас величезна родина, де у кожного по кілька гаджетів. Наприклад, хтось дивиться відео в 4К, інші грають в онлайн-ігри, проводять відеоконференцію чи завантажують великі файли — така швидкість дозволить усім насолоджуватися стабільним і швидким з’єднанням без затримок і "підвисань".

Також можете розглянути таку швидкість, якщо граєте в онлайн-ігри з високими вимогами до швидкості та якості підключення. Можливо, ви кіберспортсмен або активно берете участь у змаганнях. Він дозволяє уникати лагів і забезпечує максимально плавний ігровий процес. Також це непоганий варіант для стрімерів, які одночасно грають і транслюють свою гру в прямому етері у високій якості.

Гігабітний інтернет також стане ідеальним вибором для великих компаній та офісів. Коли багато співробітників одночасно підключені до мережі, працюють із хмарними сервісами, проводять відеоконференції або обмінюються великими файлами, гігабітний інтернет забезпечить стабільну та швидку роботу для всіх.

Ціни на гігабітний інтернет в Україні

Не всі локальні компанії можуть запропонувати гігабітний інтернет. Натомість національний провайдер Volia пропонує тариф "Інтернет 1 Гбіт". Для нових абонентів перші 3 місяці цей пакет коштує 100 грн/міс., далі — всього 300 грн/міс. Різниця в ціні гігабітного інтернету може залежати від регіону.

Якщо порівнювати з тарифами на звичайний інтернет, гігабіт коштує не набагато дорожче, але пропонує значно більшу швидкість і стабільність. Це робить його вигідним вибором для тих, кому потрібне надійне підключення, особливо для великих сімей, офісів чи геймерів.

Як підключити інтернет від Volia

Спочатку перевірте доступність гігабітного інтернету у вашому місті — це можна зробити на сайті Volia або зателефонувавши до служби підтримки. Далі ознайомтеся з тарифними планами та виберіть оптимальний варіант разом із менеджером.

Заповніть онлайн-форму на сайті, вказавши свої контактні дані, і чекайте дзвінка менеджера. Після цього спеціаліст приїде до вас у зручний час, підключить інтернет і налаштує обладнання. Ви можете придбати або взяти обладнання в оренду, а менеджер допоможе підібрати найкращий варіант і організувати підключення.

Отже, якщо вам важлива швидкість і якість інтернету, провідний гігабітний інтернет від Volia — це оптимальне рішення.