Глава дипломатії ЄС заявила про переломний тиждень для дипломатичних зусиль щодо України

Висока представниця ЄС закликала посилити підтримку України.

Прибувши на міністерську зустріч у Брюсселі, висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що цей тиждень може стати "вирішальним" для дипломатії щодо України.

"Очевидно, що росія не хоче миру, і тому ми повинні зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона була готова захищати себе в цей дуже, дуже складний час", — сказала вона.

Каллас додала, що "вчора ми почули, що переговори в Америці були складними, але продуктивними".

"Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії", — вважає Каллас.

В The Guardian додають, що Каллас виглядала розчарованою тим, що Європа була виключена з ключових переговорів, визнаючи, що "українці залишилися там самі", але наполягала, що ЄС повинен продовжувати тиснути на росію щодо подальших санкцій, репараційних позик, яких вони дуже бояться, і надавати українцям військову, фінансову та гуманітарну підтримку, щоб вони могли витримати й пережити росію".