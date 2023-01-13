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Глава МАГАТЕ під час візиту до України забезпечить постійну присутність експертів на АЕС

13 січня 2023, 21:32
Глава МАГАТЕ під час візиту до України забезпечить постійну присутність експертів на АЕС
Фото: dpa
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня приїде до України. Він забезпечить постійну присутність експертів із ядерної безпеки на всіх об'єктах атомної енергетики країни.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що візит Гроссі значно активізує зусилля Агенства щодо запобігання ядерній аварії під час поточного військового конфлікту.

Зокрема, гендиректор відвідає Южно-Українську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильський майданчик, щоб розпочати роботу місій, що складаються з двох експертів МАГАТЕ на кожному з об'єктів.

Міжнародне агентство з атомної енергії вже має постійну присутність до чотирьох експертів на найбільшій в Україні Запорізькій АЕС, а найближчими днями група з двох осіб буде розміщена і на Хмельницькій АЕС.

"Оскільки трагічна війна вступає у свій другий рік, ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб запобігти небезпеці серйозної ядерної аварії, яка призведе до ще більших страждань і руйнувань для народу України та інших країн", – заявив Гроссі.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що наступного тижня планує приїхати в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками.

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