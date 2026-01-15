Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава МВФ прибула до Києва – Reuters

15 січня 2026, 09:53
Глава МВФ прибула до Києва – Reuters
Фото: з вільних джерел
Востаннє Крісталіна Георгієва відвідувала Україну в лютому 2023 року.

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва в четвер, 15 січня, для переговорів на високому рівні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під час поїздки глава МВФ зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Юлією Свириденко і главою Нацбанку Андрієм Пишним, а також з керівниками підприємств.
 
Агентство повідомляє, що подробиці візиту Георгієвої в Україну тримаються в найсуворішій таємниці через міркування безпеки. Глава МВФ востаннє відвідувала країну в лютому 2023 року.
 
У листопаді Україна і МВФ досягли попередньої угоди про чотирирічну програму кредитування на суму $8,2 млрд. Представники МВФ заявляють, що Україна досягла прогресу і очікують розгляду питання радою директорів протягом декількох тижнів.
 
Схвалення фінансування має вирішальне значення, оскільки воно відкриє доступ до додаткових зовнішніх інвестицій, необхідних для покриття дефіциту фінансування України, який, за оцінками МВФ, становить близько $136,5 млрд на період до 2029 року.
 
Зазначається, що Георгієва розгляне прогрес України за низкою напрямків, включаючи прийняття бюджету на 2026 рік, кроки щодо збільшення внутрішніх доходів за рахунок розширення податкової бази та забезпечення великомасштабного зовнішнього донорського фінансування на умовах гранту.

 

