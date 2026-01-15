Глава МВФ прибула до Києва – Reuters

Востаннє Крісталіна Георгієва відвідувала Україну в лютому 2023 року.

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва в четвер, 15 січня, для переговорів на високому рівні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під час поїздки глава МВФ зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Юлією Свириденко і главою Нацбанку Андрієм Пишним, а також з керівниками підприємств.

Агентство повідомляє, що подробиці візиту Георгієвої в Україну тримаються в найсуворішій таємниці через міркування безпеки. Глава МВФ востаннє відвідувала країну в лютому 2023 року.