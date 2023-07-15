Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен розкритикував гарантії країн "Великої сімки" Україні – Bloomberg

Він вважає, що надання озброєння має відбуватися швидше, щоб український наступ був успішним.

Глава Мюнхенської конференції з безпеки прирівняв гарантії G7 для України до Будапештського меморандуму.

Про це пише Bloomberg.

"Коли я чую "гарантії безпеки", вибачте, але я дуже скептично ставлюся до цього. Ви пам'ятаєте, що в 1994 році був Будапештський меморандум, в якому росія і західні держави гарантували Україні, що якщо вона відмовиться від своєї ядерної зброї, то отримає гарантії щодо своєї безпеки, свого національного суверенітету, територіальної цілісності. І подивіться, що сталося. І це, як ви знаєте, також зробили союзники по НАТО. Отже, гарантії – це лише другий тест, щоб не думати, що вони не пройшли перший", – сказав Гойсґен.



Дипломат зазначив, що підтримка українського народу союзниками залишається дуже сильною, але зробленого на саміті у Вільнюсі "просто недостатньо" й "підтримка України потребує набагато більшого". Він вважає, що надання озброєння має відбуватися швидше, щоб український наступ був успішним і "тоді путін сяде за стіл переговорів".