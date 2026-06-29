Глава МЗС Німеччини Вадефуль обговорить із Рубіо підтримку України

Також сторони обговорять підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Вашингтона планує провести переговори з держсекретарем США Марко Рубіо щодо підтримки України та підготовки до саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі.

Про це йдеться в заяві МЗС Німеччини.

За словами Вадефуля, ключовими темами зустрічі стануть новий розподіл відповідальності в Альянсі та довгострокова підтримка України.