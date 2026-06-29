Глава МЗС Німеччини Вадефуль обговорить із Рубіо підтримку України
29 червня 2026, 18:11
Фото: з вільного доступу
Також сторони обговорять підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Вашингтона планує провести переговори з держсекретарем США Марко Рубіо щодо підтримки України та підготовки до саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі.
Про це йдеться в заяві МЗС Німеччини.
За словами Вадефуля, ключовими темами зустрічі стануть новий розподіл відповідальності в Альянсі та довгострокова підтримка України.
"З моїм колегою Марко Рубіо я обговорю, як ми можемо досягти на саміті НАТО наступного тижня в Анкарі нового розподілу відповідальності в Альянсі та стабільної, довгострокової підтримки України", – зазначив він.
Очільник німецького МЗС наголосив, що така підтримка має посилити тиск на росію та змусити москву припинити війну проти України.
"Україна давно готова до миру, і ми, європейці, також готові всіляко її супроводжувати на цьому шляху", – додав він.
Вадефуль також підкреслив важливість стратегічного партнерства зі США та роль НАТО у забезпеченні євроатлантичної безпеки.
"Сполучені Штати були і залишаються нашим найважливішим партнером за межами Європи", – зазначив міністр.
За його словами, політика стримування залишається ефективною, адже росія не наважується атакувати жодну країну НАТО.