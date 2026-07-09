Глава МЗС Польщі заявив про підготовку росією нових провокацій
09 липня 2026, 19:51
Фото: polradio.pl
За словами Сікорського, публічне попередження має стримати москву від реалізації цих планів.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава має достовірну інформацію про підготовку росією нових провокацій. За його словами, публічне попередження має стримати москву від реалізації цих планів.
Про це повідомляє RMF24.
Водночас Сікорський відмовився розкривати деталі розвідувальної інформації. Він зазначив, що росія вже тривалий час веде проти Польщі та Франції гібридну війну, яка включає кібератаки, диверсії, підпали, атаки безпілотниками та спроби збору даних про критичну інфраструктуру.
Міністр також нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну росія, за його словами, готувала провокації під чужим прапором, а їх вдалося зірвати завдяки попередженням західних розвідок.
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Париж також спостерігає посилення російської гібридної активності. Він наголосив, що союзники мають і надалі посилювати тиск на росію та продовжувати підтримку України.