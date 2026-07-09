Глава МЗС Польщі заявив про підготовку росією нових провокацій

За словами Сікорського, публічне попередження має стримати москву від реалізації цих планів.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава має достовірну інформацію про підготовку росією нових провокацій. За його словами, публічне попередження має стримати москву від реалізації цих планів.

Водночас Сікорський відмовився розкривати деталі розвідувальної інформації. Він зазначив, що росія вже тривалий час веде проти Польщі та Франції гібридну війну, яка включає кібератаки, диверсії, підпали, атаки безпілотниками та спроби збору даних про критичну інфраструктуру.