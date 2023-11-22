Глава Пентагону порівняв Ізраїль та Україну

За його словами, терористичні угруповання та войовничі диктатори намагаються підірвати міжнародний лад у всьому світі.

Україна та Ізраїль зараз стикаються з безжальними ворогами, які намагаються їх знищити.

Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін, повідомляє пресслужба Пентагону.

"І Україна, і Ізраїль стикаються з безжальними ворогами, які прагнуть їх знищити. І ми бачимо, що Іран розпалює конфлікт і в Газі, і в Україні, озброюючи Хамас і (російського диктатора Володимира - ред.) путіна", - наголосив міністр.

За його словами, терористичні угруповання та войовничі диктатори намагаються підірвати міжнародний лад у всьому світі.

"Це момент глобального виклику. Але не варто помилятися, Сполучені Штати здатні продовжувати надавати потужну підтримку Україні, так само як і підтримувати Ізраїль у скрутну хвилину", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, відбулася чергова зустріч контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Під час виступу перед зустріччю міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників надати Україні системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити мирних українців узимку.

Також він зазначив, що партнери України створили ще одну коаліцію у рамках оборони нашої країни. Вона стосується посилення протиповітряної оборони.