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ПОЛІТИКА

Глава Пентагону закликав до посилення ППО України

22 листопада 2023, 16:03
Глава Пентагону закликав до посилення ППО України
Фото: ЕРА
Як зазначив міністр, він упевнений у тому, що український народ збереже стійкість перед труднощами, бо він бореться за своє майбутнє.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін звернувся до союзників із закликом надати Україні системи протиповітряної оборони. Це потрібно для захисту мирних українців узимку.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Тому зараз, коли Україна доведеться пройти ще одну зиму у стані війни, я закликаю цю групу ("Рамштайн" - ред.) надати Україні засоби ППО для захисту її народу", - заявив Остін під час свого виступу на засіданні Контактної групи з оборони України (Формат "Рамштайн").

Він нагадав, що лише за кілька днів до його візиту в Україну, який відбувся 20 листопада, путінські війська завдали нового шквалу ракетних ударів по Києву та іншим районам України, намагаючись пошкодити енергосистему країни.

"російські атаки на інфраструктуру України можуть означати страждання та смерть для незліченної кількості ні в чому не винних українських громадян", - наголосив Остін.

Але, як зазначив міністр, він упевнений у тому, що український народ збереже стійкість перед труднощами, бо він бореться за своє майбутнє.

Нагадаємо, минулої зими російські окупанти неодноразово атакували українську енергосистему. Масовані удари по об'єктах інфраструктури розпочалися ще у жовтні 2022 року та тривали всю зиму.

Як повідомлялося, 20 листопада, Київ відвідав глава Пентагону Ллойд Остін. Він оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів, куди увійшли артилерійські снаряди і додаткова система HIMARS.

війнаПентагонППООстін

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