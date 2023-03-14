Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Глава Rheinmetall закликав захід подвоїти виробництво зброї для перемоги України

14 березня 2023, 15:47
Глава Rheinmetall закликав захід подвоїти виробництво зброї для перемоги України
Директор Rheinmetall заявив, що "оборонка" може надати все необхідне, питання полягає у рішенні уряду.

Оборонна промисловість Європи має подвоїти виробництво боєприпасів для перемоги України у війні із росією. Зробити це можливо, потрібно лише фінансування.

Про це повідомляє в інтерв'ю Армін Паппергер, директор Rheinmetall, найбільшого виробника боєприпасів Німеччини, агентству Bloomberg.

Паппергер висловив упевненість, що за відповідної підтримки оборонна промисловість Європи та США зможе поставити в Україну достатньо військової техніки.

"Європа і США здатні виробляти більше, ніж будь-коли зможе зробити росія", - сказав він.

У компанії достатньо потужностей, щоб зробити 240 тисяч снарядів, але цього року вона збирається зробити менше 150 тисяч штук. "У будь-якій нестачі боєприпасів винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", - заявив Паппергер.

Наявність боєприпасів калібру 155 міліметрів, типу стандартного снаряда НАТО, стає дедалі актуальнішою, оскільки Україна прагне стримати російський наступ на Донеччині. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що збройним силам країни потрібно понад 350 тисяч снарядів на місяць, що більш ніж утричі перевищує кількість, яку вони використовують нині.

Рєзніков звернувся до Європейського Союзу з проханням надавати 250 тисяч снарядів на місяць, кількість, яку, за словами Паппергера, "буде важко виробляти".

"Для досягнення такої швидкості необхідно подвоїти пропускну спроможність у Європі", - сказав Паппергер.

З початку року країни НАТО зобов'язалися поставити Україні сотні танків, у тому числі понад 100 Leopard 2 спільного виробництва Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.

За словами Паппергера, через відставання Rheinmetall також не повністю наростило виробництво менших 120-міліметрових танкових снарядів, які використовуються в більшості бойових танків американського та європейського виробництва.

Нагадаємо, "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди.

війназброяНімечинаRheinmetall

Останні матеріали

Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Переклад iPress – 14 березня 2023, 16:49
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
Технології
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
14 березня 2023, 15:00
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Політика
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Дмитро Редько – 14 березня 2023, 14:51
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Політика
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Переклад iPress – 14 березня 2023, 12:14
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Політика
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 березня 2023, 09:20
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Політика
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 березня 2023, 16:20
путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Політика
путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2023, 13:16
Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Політика
Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Переклад iPress – 13 березня 2023, 09:41
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється