Глави російських енергетичних компаній супроводжуватимуть путіна під час візиту до Китаю – Reuters

путін планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном для переговорів у Пекіні та візьме участь у третьому форумі "Пояс і шлях" на запрошення Сі Цзіньпіна.

Глави російських енергетичних компаній "Газпром" і "Роснефть" Олексій Міллер та Ігор Сєчін приєднаються до оточення президента путіна під час його візиту до Китаю наступного місяця.

Про це повідомляє Reuters.

путін планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном для переговорів у Пекіні та візьме участь у третьому форумі "Пояс і шлях" на запрошення Сі Цзіньпіна, який приїжджав до москви у березні.

Джерела повідомили, що до складу делегації увійдуть інші високопосадовці російської енергетики. Сєчін проведе власний енергетичний захід після візиту путіна, повідомило джерело, не уточнивши подробиць.

"Газпром" - найбільший у світі виробник природного газу, "Роснефть" - найбільший виробник нафти на території росії.

росія зміцнює свої зв'язки з Азією, особливо з економічним центром Китаєм, щоб компенсувати скорочення торгівлі з Європою, її традиційним покупцем нафти та газу після вторгнення в Україну.

Китайсько-російська торгівля різко зросла з лютого 2022 року. росія продала азіатським країнам, включаючи Китай, великі обсяги нафти, яку вона більше не може продавати на Захід через економічні санкції.

Востаннє путін відвідував Пекін у лютому 2022 року, за кілька днів до війни. Він та Сі Цзіньпін оголосили про партнерство "без кордонів", хоча Москва заявляє, що це не означає військовий союз.

росія хоче укласти угоду з продажу більшої кількості природного газу до Китаю та планує побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2", який пройде через Монголію і матиме річну потужність 50 млрд кубометрів.

Для порівняння: нинішня "Сила Сибіру" досягне 38 млрд кубометрів газу до 2025 року.

Пропонований трубопровід поставлятиме газ із родовищ півострова Ямал у Західному Сибіру до Китаю, найбільшого у світі споживача енергії та великого споживача газу.

Китаю і росії ще доведеться домовитися про умови постачання газу цим маршрутом, у тому числі про ціни. Переговори складні, частково тому, що Китаю, як очікується, знадобиться більше газу тільки після 2030 року, кажуть галузеві аналітики.

Поки не зрозуміло, чи підписано будь-які угоди під час візиту путіна до Пекіна.

Китай після початку війни у лютому 2023 року відмовився засудити вторгнення росії в Україну та різко збільшив торгівлю з москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий "мирний план", що містить розмиті формулювання.