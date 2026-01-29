Голова делегації рф оцінив майбутні переговори з Україною без США

"Сказали всі: атмосфера "конструктивна. Усі все розуміють", – зазначив Костюков.

На уточнювальне запитання, у якому саме сенсі "розуміють", начальник ГРУ відповів: "У прямому".

У кремлі раніше підтвердили участь рф у другому раунді переговорів в ОАЕ 1 лютого. Однак на них не буде спецпредставника американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа й зятя глави Білого дому Джареда Кушнера, повідомляв держсекретар США Марко Рубіо.

Костюкова запитали, чи буде складніше вести переговори в Абу-Дабі без США.

"А коли було легко?" – відреагував глава ГРУ.