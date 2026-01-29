Голова делегації рф оцінив майбутні переговори з Україною без США
29 січня 2026, 19:09
Фото: Reuters
Перший раунд тристоронніх переговорів в ОАЕ відбувся 23-го і 24 січня.
Атмосфера переговорів делегацій США, України та росії в Абу-Дабі 23-го і 24 січня була конструктивною.
Про це повідомив начальник ГРУ Генштабу ЗС рф Ігор Костюков, який очолює російську делегацію.
"Сказали всі: атмосфера "конструктивна. Усі все розуміють", – зазначив Костюков.
На уточнювальне запитання, у якому саме сенсі "розуміють", начальник ГРУ відповів: "У прямому".
У кремлі раніше підтвердили участь рф у другому раунді переговорів в ОАЕ 1 лютого. Однак на них не буде спецпредставника американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа й зятя глави Білого дому Джареда Кушнера, повідомляв держсекретар США Марко Рубіо.
Костюкова запитали, чи буде складніше вести переговори в Абу-Дабі без США.
"А коли було легко?" – відреагував глава ГРУ.
Нагадаємо, що наступний раунд переговорів щодо мирного врегулювання війни між Україною та росією відбуватиметься у двосторонньому форматі між Києвом і москвою, з можливою участю представників США. Єдиним невирішеним питанням наразі залишається територіальне.