Голова дипломатії ЄС Каллас прибула до Києва
13 жовтня 2025, 11:29
Її зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга на київському залізничному вокзалі
Глава європейської дипломатії Кая Каллас прибула з робочим візитом до Києва.
Про це Калас написала у соцмережі Х.
Вона опублікувала фото, на якому видно, що її зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга на київському залізничному вокзалі.
"Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектора України та притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини", - написала Каллас.
Вона також відзначила мужність українського народу, якою він "надихає увесь світ".
"Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки", – додала вона.