Голова дипломатії ЄС Каллас прибула до Києва

Її зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга на київському залізничному вокзалі

Глава європейської дипломатії Кая Каллас прибула з робочим візитом до Києва.

Про це Калас написала у соцмережі Х.

Вона опублікувала фото, на якому видно, що її зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга на київському залізничному вокзалі.

"Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектора України та притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини", - написала Каллас.