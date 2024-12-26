Готовність підтримувати Україну "до перемоги" різко знизилась у Західній Європі

Дедалі більше респондентів підтримують варіант припинення війни шляхом переговорів.

Готовність підтримувати Україну “до перемоги” різко впала в Західній Європі у критичний для країни час, оскільки повернення Дональда Трампа до Білого дому ставить під сумнів майбутнє військової допомоги Києву від США.

Про це пише The Guardian.

Грудневе опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Британії показало, що бажання громадськості підтримувати Україну до перемоги, навіть якщо це означає продовження війни, різко знизилося в усіх семи країнах за останні 12 місяців.

Підтримка альтернативного вирішення війни — припинення бойових дій шляхом переговорів, навіть якщо це залишило б росії контроль над тимчасово окупованими українськими територіями, в кожній з опитаних країн зросла, а в чотирьох — цей варіант виявився найбільш бажаним.

Спостерігалося водночас певне невдоволення ідеєю нав'язаного врегулювання, яке передбачало б передачу Україною частини території Москві, а ще поширеним було переконання, що новий президент США “покине” Україну після своєї інавгурації 20 січня.

Результати опитування показали, що готовність підтримувати Україну до перемоги над рф залишається високою у Швеції (50%), Данії (40%) та Британії (36%), але це нижчі показники, порівняно з цифрами за січень 2024 року (57%, 51% і 50% відповідно).

За той самий період відсоток респондентів, хто віддає перевагу досягненню миру шляхом переговорів, зріс до 55% з 45% в Італії, до 46% з 38% в Іспанії, 43% із 35% у Франції та до 45% з 38% у Німеччині, що супроводжувалося падінням готовності підтримувати Україну до її перемоги.

Незрозуміло, цей зсув відображає зниження інтересу чи зростання втоми. У Франції, Німеччині та Швеції частка тих, хто бажає перемоги України, і тих, хто турбується про перемогу Києва, залишалася стабільною з початку 2023 року, хоча в інших країнах вона знизилася.

Менш ніж за місяць до інавгурації Трампа більшість або майже більшість респондентів у всіх опитаних країнах, окрім однієї, вважають імовірним, що новообраний президент США припинить підтримку України: 62% у Німеччині, 60% в Іспанії, 56% у Британії, 52% у Франції та 48% в Італії.

Респонденти були менш упевнені в тому, чи виведе Трамп США з оборонного альянсу НАТО: учасники опитування в Данії, Німеччині, Італії, Іспанії та Швеції більш схильні до думки, що цього не станеться, а от британці та французи “розділилися порівну” щодо цього питання.

Думки респондентів також розділилися навколо ставлення до мирного врегулювання, яке залишило б росії контроль принаймні над деякими частинами України, незаконно окупованими після вторгнення в лютому 2022 року.

Більшість опитаних у Швеції (57%), Данії (53%) та Британії (51%), а також значна меншість (43%) в Іспанії заявили, що поставилися б до такої угоди дуже або скоріше негативно, порівняно з лише 37% у Франції та 31% у Німеччині й Італії.

Згідно з опитуванням, більшість жителів країн Західної Європи вважають, що союзники України роблять недостатньо, як з погляду економічних санкцій проти Москви, так і в плані військової та іншої допомоги Києву, щоб запобігти перемозі Росії у війні.

Близько 66% респондентів у Данії, 63% у Швеції та Іспанії, 59% британців, 53% німців та італійців і 52% французів сказали, що загальна допомога Україні була недостатньою, або ледве достатньою. Водночас, однак, мало хто з опитаних вважає, що їхня країна повинна збільшити підтримку Києва.

Меншість респондентів — від 29% у Швеції, 21% у Британії та Німеччині, до 14% у Франції та лише 11% в Італії, вважають, що їхній уряд повинен збільшити допомогу Україні, при цьому більша частка опитаних сказали, що допомогу Києву слід зберегти на поточному рівні або зменшити.

Що стосується конкретних заходів, таких як посилення санкцій, постачання більшої кількості зброї, відправка більшої кількості військ на підтримку членів НАТО в Східній Європі або координація авіаударів по російських цілях в Україні, то підтримка серед респондентів була стабільною або нижчою, ніж раніше.

На запитання, якою, на їхню думку, буде ситуація через рік, мало хто з учасників висловив думку, що переможе Україна або рф. Більшість респондентів вважають, що обидві країни або продовжуватимуть воювати або буде досягнуто “мирне врегулювання”.

Варіант “врегулювання” назвали більш імовірним респонденти в Данії (47%), Німеччині (40%), Британії Франції (38%) та Італії (36%), тоді як продовження бойових дій вважають більш імовірним сценарієм в Іспанії (36%) та Швеції (35%).