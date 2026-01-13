Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Гренландія заявила, що в умовах кризи обирає Данію, а не США

13 січня 2026, 19:09
Гренландія заявила, що в умовах кризи обирає Данію, а не США
Фото: b.dk
Прем’єр острова назвав заяви та погрози щодо анексії недоречними і наголосив на єдності з Королівством Данія.
Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен наголосив, що острів не хоче бути частиною Сполучених Штатів Америки.
 
Про це він заявив на спільній пресконференції з главою уряду Данії Метте Фредеріксен, повідомляє The Guardian.
 
Нільсен зазначив, що Гренландія не продається, і  "вибирає Данію, а не США".
 
"Одне має бути зрозумілим для всіх: Гренландія не хоче належати США, Гренландія не хоче, щоб нею керували США, Гренландія не хоче бути частиною США. Ми обираємо Гренландію, яку знаємо сьогодні, яка є частиною Королівства Данія", - наголосив він.
 
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що Данія стикається щодо Гренландії  з "неприйнятним тиском з боку найближчого союзника", маючи на увазі США.
 
Вона наголосила, що  Данія "не шукає конфлікту, але її позиція чітка: Гренландія не продається". Вона додала, що НАТО має захищати Гренландію "так само, як і кожен міліметр території Альянсу".
 
На запитання про те, що Данія може запропонувати США, Фредеріксен вказала на довгу історію союзницьких відносин між двома країнами.

 

СШАДаніяГренландія

