Гренландія заявила, що в умовах кризи обирає Данію, а не США
13 січня 2026, 19:09
Прем’єр острова назвав заяви та погрози щодо анексії недоречними і наголосив на єдності з Королівством Данія.
Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен наголосив, що острів не хоче бути частиною Сполучених Штатів Америки.
Про це він заявив на спільній пресконференції з главою уряду Данії Метте Фредеріксен, повідомляє The Guardian.
Нільсен зазначив, що Гренландія не продається, і "вибирає Данію, а не США".
"Одне має бути зрозумілим для всіх: Гренландія не хоче належати США, Гренландія не хоче, щоб нею керували США, Гренландія не хоче бути частиною США. Ми обираємо Гренландію, яку знаємо сьогодні, яка є частиною Королівства Данія", - наголосив він.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що Данія стикається щодо Гренландії з "неприйнятним тиском з боку найближчого союзника", маючи на увазі США.
Вона наголосила, що Данія "не шукає конфлікту, але її позиція чітка: Гренландія не продається". Вона додала, що НАТО має захищати Гренландію "так само, як і кожен міліметр території Альянсу".
На запитання про те, що Данія може запропонувати США, Фредеріксен вказала на довгу історію союзницьких відносин між двома країнами.