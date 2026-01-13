Гренландія заявила, що в умовах кризи обирає Данію, а не США

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен наголосив, що острів не хоче бути частиною Сполучених Штатів Америки.

Нільсен зазначив, що Гренландія не продається, і "вибирає Данію, а не США".

"Одне має бути зрозумілим для всіх: Гренландія не хоче належати США, Гренландія не хоче, щоб нею керували США, Гренландія не хоче бути частиною США. Ми обираємо Гренландію, яку знаємо сьогодні, яка є частиною Королівства Данія", - наголосив він.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що Данія стикається щодо Гренландії з "неприйнятним тиском з боку найближчого союзника", маючи на увазі США.

Вона наголосила, що Данія "не шукає конфлікту, але її позиція чітка: Гренландія не продається". Вона додала, що НАТО має захищати Гренландію "так само, як і кожен міліметр території Альянсу".

На запитання про те, що Данія може запропонувати США, Фредеріксен вказала на довгу історію союзницьких відносин між двома країнами.