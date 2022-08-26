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Хакери виставили на продаж секретні документи НАТО

НАТО проводить оцінку шкідливості впливу витоку секретних військових документів, якими група хакерів торгує онлайн.
Хакери виставили на продаж секретні документи НАТО Фото: Ukrinform

Про це повідомляє BBC.

"Ми оцінюємо претензії, пов’язані з даними, нібито вкраденими з MBDA. У нас немає ознак того, що якась мережа НАТО була скомпрометована", - сказав представник НАТО.

Зловмисники продають пакет документів після викрадення даних, пов’язаних з великим європейським виробником зброї MBDA Missile Systems.

Кіберзлочинці, які діють на російських та англійських форумах, продають 80 ГБ вкрадених даних за 15 біткойнів (приблизно 273 000 фунтів стерлінгів) і стверджують, що наразі продали пакет принаймні одному невідомому покупцеві.

У рекламі викрадених даних хакери стверджують, що володіють "секретною інформацією про співробітників компаній, які брали участь у розробці закритих військових проєктів", а також "конструкторською документацією, кресленнями, презентаціями, відео- та фотоматеріалами, контрактними договорами та листуванням з іншими компаніями".

Безкоштовний зразок даних розміром 50 МБ, який переглянуло BBC, включає документи з грифом "NATO CONFIDENTIAL", "NATO RESTRICTED" and "Unclassified Controlled Information".

Окрім зразка, зловмисники надіслали електронною поштою додаткові документи, у тому числі два з грифом  "NATO SECRET", що є другим після найвищого.

Зразки файлів також включають презентацію, яка детально описує внутрішню роботу Land Ceptor CAMM (загальна протиповітряна модульна ракета).

Одну з них нещодавно відправили до Польщі для використання в рамках системи Sky Sabre. Цю систему ППО Британії надали після вторгнення РФ в Україну.

MBDA Missile Systems визнала, що її дані представлені у пакеті, виставленому на продаж, але вона стверджує, що жоден із секретних файлів не належить фірмі.

Загальноєвропейська компанія зі штаб-квартирою у Франції заявила, що її інформацію було викрадено зі зламаного зовнішнього жорсткого диска, додавши, що вона співпрацює з владою Італії, де стався витік даних.

Відомо, що розслідування зосереджено навколо одного з постачальників MBDA.

Раніше повідомлялось, що вибори прем’єра Великої Британії переносили через хакерську атаку.

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26 08 2022 20:50
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