Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це президент України написав в Twitter.

"Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними", - йдеться в дописі.

Нещодавно прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловив підтримку ініціативи хорватського парламенту щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.