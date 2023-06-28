Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Про це президент України написав в Twitter.
"Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними", - йдеться в дописі.
Нещодавно прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловив підтримку ініціативи хорватського парламенту щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.Раніше також Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу.