Імплантація зубів: особливості процедури

Сучасна стоматологія пропонує широкий спектр послуг, що дають змогу вирішити проблеми будь-якої складності. І навіть якщо пацієнт із певних причин втратив один, декілька, або і всі зуби, є можливість відновити зубний ряд. Саме в таких випадках допомагає імплантація зубів, якою займаються спеціалісти стоматологічної клініки «Dr. VatanoV».

Усі етапи процедури займають чимало часу, але перевага в тому, що вона дає довготривалий ефект, адже встановлені імпланти служать десятки років.

Коли потрібна зубна імплантація

У стоматології імплантом називають штучну конструкцію, яку встановлюють у щелепну кістку, аби потім (після приживлення) зафіксувати на ній новий зуб. Фактично це заміна кореня з метою подальшого протезування.

До методу імплантації зубів звертаються в різних ситуаціях. Найпоширеніші з них:

втрата одного або кількох зубів;

повна адентія (відсутність обох зубних рядів);

небажання/неможливість користуватися знімними протезами.

Мінімальний вік, коли можна починати протезування, — 20 років, адже саме до цього часу лицьовий скелет встигає повністю сформуватись. Верхньої вікової межі немає, але важливим є саме стан здоров’я пацієнта.

У яких випадках не можна ставити зубні імпланти

Є низка тимчасових та абсолютних протипоказань для проведення такої операції. У переліку перших такі:

хімічна залежність (алкогольна, наркотична);

період вагітності;

паління;

цукровий діабет;

стенокардія;

загострення інфекційних хвороб ротової порожнини;

аутоімунні захворювання.

Окрім того, якщо в людини є онкологія, хвороби серцево-судинної системи, ВІЛ або захворювання крові, робити імплантацію заборонено. У всіх інших випадках лікар збирає анамнез, оцінює стан пацієнта, а потім приймає рішення, коли можна починати процедуру.

Якщо виникли додаткові запитання або потрібна консультація — звертайтеся до спеціалістів клініки "Dr. VatanoV" за телефоном або онлайн. Тут ви отримаєте послуги сучасної стоматології, які будуть повністю безпечними для вашого здоров'я.