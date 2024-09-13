Імплантація зубів: особливості процедури
Сучасна стоматологія пропонує широкий спектр послуг, що дають змогу вирішити проблеми будь-якої складності. І навіть якщо пацієнт із певних причин втратив один, декілька, або і всі зуби, є можливість відновити зубний ряд. Саме в таких випадках допомагає імплантація зубів, якою займаються спеціалісти стоматологічної клініки «Dr. VatanoV».
Усі етапи процедури займають чимало часу, але перевага в тому, що вона дає довготривалий ефект, адже встановлені імпланти служать десятки років.
Коли потрібна зубна імплантація
У стоматології імплантом називають штучну конструкцію, яку встановлюють у щелепну кістку, аби потім (після приживлення) зафіксувати на ній новий зуб. Фактично це заміна кореня з метою подальшого протезування.
До методу імплантації зубів звертаються в різних ситуаціях. Найпоширеніші з них:
- втрата одного або кількох зубів;
- повна адентія (відсутність обох зубних рядів);
- небажання/неможливість користуватися знімними протезами.
Мінімальний вік, коли можна починати протезування, — 20 років, адже саме до цього часу лицьовий скелет встигає повністю сформуватись. Верхньої вікової межі немає, але важливим є саме стан здоров’я пацієнта.
У яких випадках не можна ставити зубні імпланти
Є низка тимчасових та абсолютних протипоказань для проведення такої операції. У переліку перших такі:
- хімічна залежність (алкогольна, наркотична);
- період вагітності;
- паління;
- цукровий діабет;
- стенокардія;
- загострення інфекційних хвороб ротової порожнини;
- аутоімунні захворювання.
Окрім того, якщо в людини є онкологія, хвороби серцево-судинної системи, ВІЛ або захворювання крові, робити імплантацію заборонено. У всіх інших випадках лікар збирає анамнез, оцінює стан пацієнта, а потім приймає рішення, коли можна починати процедуру.
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