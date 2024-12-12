Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індія та росія уклали найбільшу в історії угоду про постачання нафти

12 грудня 2024, 15:21
Індія та росія уклали найбільшу в історії угоду про постачання нафти
Фото: vedomosti.ru
Така 10-річна угода становить 0,5% світових поставок і вартує приблизно $13 мільярдів на рік за сьогоднішніми цінами.

російська державна нафтова компанія "Роснефть" та індійський приватний нафтопереробник Relianc уклали на 10 років найбільшу енергетичну угоду на постачання нафти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, які обізнані в ситуації.

Поставки почнуться з січня наступного року — рф постачатиме індійській компанії майже 500 тисяч барелів сирої нафти на день.

Так, "Роснефть" доставлятиме 20-21 вантаж розміром Aframax (від 80 000 до 100 000 метричних тонн) різних сортів сирої нафти і три вантажі близько 100 000 тонн мазуту кожен місяць.

Така 10-річна угода становить 0,5% світових поставок і вартує приблизно $13 мільярдів на рік за сьогоднішніми цінами.

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти "Роснєфти" з російських портів, що не залишає багато пропозиції для інших трейдерів і посередників.

Джерела Reuters кажуть, що Reliance і "Роснефть" щороку переглядатимуть ціни та обсяги. Після 10 років угоду зможуть продовжити ще на такий же термін.

У "Роснефть" ситуацію не прокоментували. Водночас індійська фірма Reliance заявила, що працює з міжнародним постачальниками, зокрема, і рф, а всі угоди базуються на ринкових умовах. Але фірма відмовилася від подальших коментарів щодо комерційних питань, посилаючись на конфіденційність угод про постачання.

російська нафта становить більше третини імпорту енергоресурсів Індії, пише Reuters. Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз запровадив санкції на імпорт нафти з рф, після повномасштабного вторгнення в Україну.

Через санкції російська нафта стала дешевшою в порівнянні із іншими постачальниками на $3-4 за барель. Індія не вводила санкції проти рф.

Водночас ціни на деякі сорти російської нафти будуть вищими за середню ціну на нафту в регіоні (використовується ціна на нафту з Дубаю як орієнтир).

Але все ж більшу частину поставок складатиме російський Urals із середнім вмістом сірки та дизельним паливом, який є найпопулярнішим серед індійських нафтопереробників і продаватиметься зі знижкою в $3 за барель до котирувань Дубая на наступний рік.

ІндіяРоснефтьугоданафта рф

Останні матеріали

Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється