Індія та росія уклали найбільшу в історії угоду про постачання нафти

Така 10-річна угода становить 0,5% світових поставок і вартує приблизно $13 мільярдів на рік за сьогоднішніми цінами.

російська державна нафтова компанія "Роснефть" та індійський приватний нафтопереробник Relianc уклали на 10 років найбільшу енергетичну угоду на постачання нафти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, які обізнані в ситуації.

Поставки почнуться з січня наступного року — рф постачатиме індійській компанії майже 500 тисяч барелів сирої нафти на день.

Так, "Роснефть" доставлятиме 20-21 вантаж розміром Aframax (від 80 000 до 100 000 метричних тонн) різних сортів сирої нафти і три вантажі близько 100 000 тонн мазуту кожен місяць.

Така 10-річна угода становить 0,5% світових поставок і вартує приблизно $13 мільярдів на рік за сьогоднішніми цінами.

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти "Роснєфти" з російських портів, що не залишає багато пропозиції для інших трейдерів і посередників.

Джерела Reuters кажуть, що Reliance і "Роснефть" щороку переглядатимуть ціни та обсяги. Після 10 років угоду зможуть продовжити ще на такий же термін.

У "Роснефть" ситуацію не прокоментували. Водночас індійська фірма Reliance заявила, що працює з міжнародним постачальниками, зокрема, і рф, а всі угоди базуються на ринкових умовах. Але фірма відмовилася від подальших коментарів щодо комерційних питань, посилаючись на конфіденційність угод про постачання.

російська нафта становить більше третини імпорту енергоресурсів Індії, пише Reuters. Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз запровадив санкції на імпорт нафти з рф, після повномасштабного вторгнення в Україну.

Через санкції російська нафта стала дешевшою в порівнянні із іншими постачальниками на $3-4 за барель. Індія не вводила санкції проти рф.

Водночас ціни на деякі сорти російської нафти будуть вищими за середню ціну на нафту в регіоні (використовується ціна на нафту з Дубаю як орієнтир).

Але все ж більшу частину поставок складатиме російський Urals із середнім вмістом сірки та дизельним паливом, який є найпопулярнішим серед індійських нафтопереробників і продаватиметься зі знижкою в $3 за барель до котирувань Дубая на наступний рік.